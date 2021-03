La DO Rueda amortigua la caída del mercado nacional con un aumento de las exportaciones de un 3,48%

elEconomista Valladolid

Las exportaciones de la Denominación de Origen Rueda han aumentado un 3,48% el pasado año, según datos del Consejo Regulador. Holanda, Alemania y Rusia son los principales mercados donde se han alcanzado cifras récord.

Rueda ha mostrado su fortaleza de marca, ampliando su presencia en los mercados internacionales, en un año marcado por la crisis sanitaria. La Denominación de Origen ha exportado 12.919.002 millones de botellas, lo que supone un 15,54% de las ventas realizadas en 2020.

Los vinos de Rueda han obtenido cifras históricas de exportaciones en varios países, como Holanda y Alemania, dos mercados prioritarios para la Denominación de Origen. En Holanda, las ventas han aumentado un 51,97% en los dos últimos años, pasando de vender algo menos de 3 millones de botellas en 2018, a superar los 4,5 millones en 2020. Mientras, en el país germano, las exportaciones desde 2018 han crecido un 29,44%. Además, Alemania es el mercado donde las bodegas de la D.O. Rueda están más presentes. En total, 60 de las 74 bodegas inscritas exportan sus vinos a este país. Ribera del Duero y Rueda cierran 2020 con una caída superior al 10%

Gran éxito también en Rusia, un país con mucho potencial de crecimiento para los vinos de la D.O. Rueda. Desde hace unos años el Consejo Regulador ha apostado con fuerza por este mercado, participando en distintas acciones de promoción, como la Feria Prodexpo, la más grande del sector alimentario de Rusia y Europa del Este. "Decidimos apostar por este mercado, porque consideramos que los vinos de Rueda se acomodaban muy bien a los gustos de los consumidores rusos. Las acciones de promoción están siendo todo un éxito. Sólo en el último año las exportaciones han aumentado un 42,2% y actualmente casi un tercio de las bodegas de la D.O. Rueda exportan a este país", explica Carmen San Martín, presidenta de la D.O. Rueda.

En el lado contrario se sitúa Estados Unidos, donde los aranceles impuestos por Donald Trump han sido una de las causas de la bajada de las exportaciones en los últimos 4 años. Actualmente se exportan 668.000 botellas, la mitad que en 2017. A pesar de este decrecimiento, sigue siendo el quinto mercado para los vinos de la D.O. Rueda.

Presencia en 94 países

Actualmente, los vinos de la Denominación de Origen Rueda están presentes en 94 países. "El mercado internacional valora y reconoce nuestro valor diferencial, la Verdejo, uva autóctona de la zona, gracias a la cual se consiguen elaboraciones únicas en el mundo, cada vez más apreciadas en otros lugares del mundo", confirma Carmen San Martín.

En 2021, el Consejo Regulador tiene previsto realizar acciones promocionales en 11 mercados objetivo. Con la situación sanitaria, se ha dado un giro a la política de promoción, adaptándose a las circunstancias que la pandemia está provocando en cada país. "Las misiones inversas o la presencia en ferias se han sustituido por acciones en el punto de venta, eventos online o campañas en redes sociales", afirma Carmen San Martín. "Cada mercado tiene un comportamiento diferente, pero también es verdad que, en esta de crisis que nos ha tocado vivir, es cuando el valor de una marca juega un papel importante, como es el caso de RUEDA, que se ha convertido en una marca paraguas de todos nuestros vinos y ha conseguido generar confianza en el consumidor" concluye la presidenta de la D.O. Rueda.