CEOE pide "proporcionalidad" para que la prohibición de despedir tras un Erte no lleve a las empresas a la quiebra

Rafael Daniel Valladolid

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido este lunes "proporcionalidad" para que la prohibición de despedir a las empresas acogidas a un ERTE "no suponga llevarlas a la quiebra" ya que el etejido productivo "no tiene ya un problema de liquidez sino de solvencia".

Garamendi, que ha firmado este lunes en Burgos con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la adhesión de esta Comunidad al programa Sumamos Salud+Economia, que permitirá la realización de test masivos de coronavirus en los centros de trabajo, ha asegurado que "cuando se dice si atrasamos o no a atrasamos los tiempos en la rengociación de los ERTE, es importante aclarar que en la última prórroga tuvimos que llegar al último día porque el comercio y la hostelería no estaban incluidos. Cuando se dice que lo atrasamos no es porque nos divierta sino porque cuando se dice que se prorrogan se hace de aquella manera".

Sobre la negociación entre la patronal y los sindicatos, Garamendi ha asegurado que "en la parte de Seguridad Social van relativamente bien porque ya se tuvo la sensibilidad de incluir a la hostelería también en este grupo de sectores más afectados. Ahora estamos en un planteamiento que debe ser de proporcionalidad en la aplicación de la devolución de las exenciones de las cuotas de la Seguridad Social. No estamos diciendo que no haya que devolverlas, sino que lo que no puede pasar es que a través de criterios de la Dirección General de Trabajo se haga un planteamiento restrictivo totalmente de esa cláusula de tal manera que ponga a las empresas en una situación de quiebra". Maroto abre la puerta a prorrogar los ERTES mientras haga falta

En ese sentido ha señalado que en muchas empresas "no estamos hablando de un problema de falta de liquidez, sino de solvencia, porque ha pasado casi un año y sin tener prácticamente ninguna actividad, como el ocio nocturno, es muy difícil pretender exigir cosas que pasaban en marzo, abril o mayo. Pedimos que se deje abierta esa cláusula como estaba y no se quiera reinterpretar con cuestiones que no están conforme al acuerdo que ya hemos firmado en las últimas dos o tres veces".

En la cláusula que obliga a devolver las cotizaciones no pagadas por las empresas en ERTE si despedían en los seis meses posteriores se exime en aquellos caos en los que concurra un riesgo de concurso de acreedores.

Exenciones del IBI

Garamendi, que ha estado acompañado por el presidente de la patronal castellano y leonesa, Santiago Aparicio, ha advertido que "si esto sigue así van a cerrar más empresas" tras recordar que, según datos del INE se han clausurado entre febrero y diciembre, por eso reclamamos, medidas, como los test masivos, a los ERTE, los fondos ICO o el de la SEPI, o la supresión del IBI por parte de los ayuntamientos "que ahora han recibido 15.000 millones".

Garamendi, que ha estado acompañado por el presidente de CEOE Castilla León, Santiago Aparicio, se ha referido también a las reformas exigida por Europa para que España reciban los fondos europeos. "Participaremos en las mesas laboral o de pensiones de las que habla el Gobierno. Pero es importante que no nos olvidemos en que ahora va a haber una liquidez extraordinaria pero hay que ser responsables para saber que en 2022 empezaremos a hablar de que esas reformas vayan en la dirección que los socios europeos nos reclaman".