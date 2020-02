El PSOE dice que la eliminación del Impuesto de Sucesiones sólo va a beneficiar "a los amigos de Mañueco e Igea"

elEconomista Valladolid

El PSOE de Castilla y León ha solicitado al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que les facilite "nombres y apellidos" de los supuestos 5.000 beneficiarios de la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ya que, en 2018 fueron 815 que recibieron una sucesión, mientras que el de donaciones mayores de 50.000 euros no llegó a 630.

"Nos tememos que serán grandes patrimonios que ya han hablado con Igea y que van a eludir su responsabilidad fiscal en la Comunidad con la complicidad del gobierno regional", ha señalado el coordinador de Economía y Hacienda del PSOE, José Francisco Martín, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la portavoz de Industria, Rosa Rubio.

Además, Martín ha advertido de que la recaudación va a "hacer daño" porque "se van a perder millones para beneficiar a unos pocos ciudadanos", un dinero que "ya no se podrá dedicar a sanidad, educación y servicios sociales". Y es que la Junta "ha obviado un dato fundamental en el texto de la modificación: el número de beneficiarios".

En este sentido, Martín ha avisado de la "situación complicada en la que pueden meterse los ciudadanos de Castilla y León, como ya ocurrió en el periodo entre 2008 y 2012 por culpa de todo lo que hace la Junta con el impuesto de sucesiones y donaciones". Esas bonificaciones, ha añadido, desaparecieron en 2012 debido al "maremágnum" de quejas de quienes se acogieron a ellas, algo que acabó con "la sorpresa más desagradable de su vida".

"Engaño continuo"

"La eliminación del impuesto ha sido una permanente estafa y un engaño continuo", ha aseverado, porque cree que "solo vale para beneficiar a 5.000 amigos de Igea y Mañueco".

También Rubio ha incidido en las "trampas y mentiras" sobre la eliminación "teórica" del impuesto y ha advertido de que a la Junta se le ha olvidado que quien va a "llamar a la puerta" de los ciudadanos es la Agencia Tributaria, porque tendrán que abonar a Hacienda entre un 19 y un 23 por ciento.

"Si se dona una vivienda que no sea la habitual, el beneficiario de la donación no paga nada, pero el donante tendrá que tributar por la ganancia patrimonial en la declaración de la renta del año siguiente", ha explicado, por lo que el ciudadano medio será el que sufra esta "gran revolución" de la modificación del impuesto. "Tus hijos no van a pagar, pero a ti te van a crujir a consecuencia de la banderita fiscal", ha agregado Martín.

De este modo, el PSOE ha solicitado a los vecinos de que, antes de realizar una donación, se informen de cuánto van a tener que pagar. "Es un tema muy serio que ya se sufrió hace años y que se repite", ha prevenido Rubio.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presentará este viernes, 7 de febrero, una enmienda a la totalidad y cinco enmiendas parciales al proyecto de Ley de la Junta de eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones. "Nos lo han puesto muy fácil porque se van a autoenmendar", ha ironizado Martín, quien ha avanzado que se van a utilizar los mismos argumentos que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, utilizó en la respuesta a Cecale que se recoge en la memoria de modificación.

En ese texto, Carriedo señala a Cecale que "la regulación actual ya prevé un sistema fiscal muy favorable para la transmisión de empresas, negocios o participaciones sociales, que se benefician de una reducción de 99 por ciento de su valor". Por tanto, según Martín, el PSOE interpelará por qué se modifica si ya se considera "muy favorable".