Castilla y León advierte a Pedro Sánchez de que estará "vigilante" para que sea tratada con igualdad

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha garantizado "lealtad" institucional y "los mejores éxitos" al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha advertido de que de seguir con la "deriva localista" la nación "será ingobernable".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente de la Junta se ha referido a la formación del nuevo Ejecutivo nacional y ha garantizado desde el regional un trabajo "tranquilo" desde la "lealtad institucional".

No obstante, ha advertido de que estará "vigilante" para asegurar que Castilla y León sea tratada con "igualdad" con respecto al resto de territorios del Estado.

En este sentido, ha exigido que se convoque "a la mayor brevedad" el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), algo "urgente" para abordar la situación de la financiación autonómica para garantizar la prestación de servicios en "igualdad de condiciones" en todas las autonomías.

Multilateralidad

Igea es partidario también de que se avance en la convocatoria de la Conferencia de Presidentes desde la premisa de que es una "buena idea todo lo que sea multilateral". "Somos favorables a la convocatoria y a que no se haga nada que genere desigualdad", ha defendido.

Con respecto al debate de investidura el vicepresidente de la Junta ha considerado "preocupante" que "por primera vez en mucho tiempo" se cuestionen los "pilares esenciales de la democracia". "Donde no hay legalidad no hay democracia, quien no entienda esto no entiende los pilares de la democracia, quien cuestiona el proceso de la justicia pone en peligro la libertad y los derechos de todos", ha aseverado.

En este sentido, ha insistido en que la justicia protege a "los más débiles y a las minorías". "La justicia es una garantía, no una amenaza", ha insistido.

Tras esta reflexión, Igea ha asegurado que la Junta de Castilla y León tiene "mucho de lo que hablar" con el nuevo Ejecutivo, aunque ha afeado que se anuncien prestaciones en cuestiones sobre las que no tienen competencias sin financiación. "No se puede organizar una fiesta y que invite otro".

Asimismo, ha mostrado su "preocupación" por el debate sobre infraestructuras, algo que, a su juicio, no se puede convertir en una "subasta permanente e irracional". "No puede ser que el desarrollo de las infraestructuras se decida en una sesión de investidura para lograr el voto, si la política nacional sigue esta deriva en breve esta nación será ingobernable", ha aseverado.

Por último, ha afeado la apuesta de "la izquierda" por "el localismo", por lo que ha insistido en la necesidad de "volver a hablar de igualdad".

En su intervención tras el Consejo de Gobierno Igea ha considerado "acertado" y "nada estrambótico" que Inés Arrimadas llamara a los diputados del PSOE a romper su disciplina de voto en la sesión de investidura. "Lo que se pidió es que se cumpla con lo dicho de manera reiterada", ha manifestado.

De este modo, Igea ha reiterado que siempre ha sido partidario de la libertad de voto y ha considerado que éste es uno de los debates que se deberían abrir si no se quiere ver como se deteriora el sistema parlamentario.