Expira la licencia de Midfield Capital para la construcción de un nuevo centro comercial en San Sebastián

La Plataforma San Bartolomé y el grupo municipal de Elkarrekin Donostia han exigido "la caducidad de la licencia" para la construcción de un centro comercial en San Bartolomé tras "un año sin obras", ya que "no proceden más prórrogas, porque no existe justificación que la motive" y "una nueva concesión sería un escándalo político y social".

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, el representante de la plataforma y exalcalde de la capital guipuzcoana, Odón Elorza, y el portavoz de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa, han dado cuenta de la solicitud que han presentado al actual alcalde donostiarra, Eneko Goia, para que "se declare la caducidad de la licencia de obras concedida al fondo de inversión New San Bartolomé SL para construir un centro comercial, un aparcamiento subterráneo y urbanizar la ladera de San Bartolomé".

La petición se fundamenta en que, "transcurrido un año desde la concesión de la licencia y su prórroga, las obras no se han iniciado, incumpliendo de manera flagrante las condiciones legales establecidas", han explicado. En este sentido, han indicado que, "tanto la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco como la Ley de Transparencia, prevén que en estos casos la licencia quede caducada sin derecho a indemnización".

"El pasado mes de abril el propio alcalde anunció públicamente la renuncia al proyecto y la apertura de negociaciones para rescindir el contrato, pero hasta la fecha se ha negado a hacer público su contenido, generando aún más desconfianza entre la ciudadanía", ha señalado Lasa, que ha recordado que desde el inicio de este proceso, su grupo municipal viene reclamando "transparencia y el respeto a la legalidad urbanística". "La ciudadanía de Donostia merece saber la verdad sobre este proyecto y merece que se cumpla la Ley", ha indicado, para añadir que "no hay margen para más prórrogas ni excusas".

Elorza, por su parte, ha subrayado que "no proceden más prórrogas de la licencia porque no existe justificación que la motive" y ha advertido de que "una nueva concesión sería un escándalo político y social".

Por ello, la Plataforma San Bartolomé y Elkarrekin Donostia exigen que el Ayuntamiento de San Sebastián declare "de inmediato la caducidad de la licencia de obras otorgada a New San Bartolomé SL, garantizando el cumplimiento de la ley y defendiendo el interés general frente a los intereses privados".