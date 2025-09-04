El comercio de Santiago pierde 100 establecimientos en un año y el sector urge tomar medidas

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, señala "de preocupante" la situación del pequeño comercio en Santiago al avanzar, según datos que ha atribuido al propio Ayuntamiento compostelano, que, en el último año, se han cerrado en la ciudad un centenar de comercios. A su juicio, esto debería hacer "saltar todas las alarmas", dijo.

Un informe de UPTA, basado en datos de la Seguridad Social, señala que en julio de 2025 había 7.198 trabajadores autónomos en Santiago. En Galicia, la cifra es de 204.970 afiliados al RETA en agosto de este año, un 6% de las afiliaciones por cuenta propia a nivel estatal.

El sector del pequeño comercio es un sector que cada vez más sufre con la desaparición. En apenas un año, 100 comercios cerrados en la capital gallega y, para nosotros, esto es evidentemente un sinónimo de preocupación, de hacer saltar todas las alarmas", ha recalcado.

El presidente de la unión de autónomos que "el pequeño comercio está "pagando los platos rotos" por un cambio de tendencia de consumo y "equivocaciones por parte de la administración local". Por ello, ha urgido al Ayuntamiento a "tomar medidas" como invertir en la peatonalización de la ciudad.

Más allá de la peatonalización, el representante también ha recalcado que el propio Ayuntamiento tenga políticas propias de desarrollo para el fomento del autoempleo. Abad ha señalado también la disponibilidad de más espacios de 'coworking' para autónomos participados al 100% por el Ayuntamiento, y que permitan el desarrollo de actividades con muy bajos costes.

Otra propuesta de UPTA se centra en las ventas online y la posibilidad de que la entrega del producto se pueda hacer mientras las personas hacen las compras en tiendas físicas. Según Abad, la idea fue presentada al gobierno local junto a una aplicación que haría esto posible, sin embargo "no hubo ninguna respuesta" de Raxoi.

Relevo generacional

El colectivo también propone a la administración municipal que se ponga en marcha un plan de relevo generacional para permitir que personas interesadas en coger actividades económicas lo hagan a través de un mecanismo que cuente con la participación del ayuntamiento.

En este sentido, ha destacado Abad que, a nivel autonómico, se desarrollan medidas con las consellerías con el objetivo de alcanzar el relevo generacional. "Este problema de una edad muy elevada del tejido productivo lo tenemos en un ámbito de la comunidad, no solo en el ámbito del autoempleo, también laboral.