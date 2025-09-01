MCH desinvierte en el grupo luso de pescado y marisco congelado Brasmar

MCH Private Equity ha reducido su participación en la empresa portuguesa de transformación, distribución y venta de pescado y marisco congelado Brasmar en el marco de una reorganización del accionariado de la firma por el que ha entrado en el mismo Oxy Capital. El fondo de inversión español ha acotado su posición desde alrededor del 50% que tenía hasta ahora al 25%.

MCH continuará así apoyando a Brasmar en la nueva etapa en la que su hasta ahora único socio, el conglomerado industrial luso Vigent Group, ha reforzado su participación. En concreto, la mayor gestora de inversiones portuguesa Oxy Capital, con más de 1.000 millones de euros de activos bajo gestión, ha tomado el 25% en el accionariado y Vigent Group, propiedad de la familia Silva, ha adquirido el 1% adicional a través de su filial Promosea y ha situado su peso en el capital en en el entorno del 50%. La operación ya ha recibido las autorizaciones por parte de los órganos de Competencia de Portugal.

MCH contrató hace un año Rothschild para asesorarle en el proceso de desinversión en Brasmar, participada en la que desembarcó en junio de 2016. La firma de inversión española abrió la puerta a una venta total o parcial, optando finalmente por esta última opción.

Con sede en Trofa (Portugal), Brasmar está especializada en la transformación, distribución y venta nacional e internacional de una amplia variedad de pescado y marisco congelado y refrigerado. La compañía cuenta con una amplia base de proveedores a nivel mundial que garantizan el suministro a lo largo de todo el año y exporta más 60% de sus ventas a más de 20 paí­ses incluyendo, entre otros, Italia, Brasil, España, Francia y Estados Unidos.

El acuerdo entre los accionistas y Oxy Capital refuerza la visión a largo plazo y el compromiso con el crecimiento sostenible de Brasmar. En esta línea, la compañía portuguesa ha anunciado la adquisición de la unidad de producción en España del Grupo Giraldo, especializado en bacalao refrigerado y platos preparados de pescado.

La propuesta ya ha sido aceptada por el Juzgado de lo Mercantil de Vitoria-Gasteiz, que ha autorizado la transmisión de los activos, contratos y operaciones de las sociedades Bacalao Giraldo, Giraldo Cocinamos por Ti, Giraldo Asistencia y Giraldo Food Group. La compra se realiza a través de la filial española Braesp - Productos Alimenticios, S.A. La inversión se estima en 18 millones de euros.