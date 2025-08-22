Norrsken lanza un nuevo fondo de 57 millones para 'startups'

Norrsken, ecosistema europeo de innovación con sede en Estocolmo (Suecia) y un centro en Barcelona, ha lanzado un nuevo fondo llamado Evolve con unos recursos totales de 57 millones de euros. El vehículo está destinado a empresas emergentes de toda Europa en fase pre-semilla que desarrollen soluciones de impacto. Puntualmente, se prevé apoyar a startups de alto potencial fuera del Viejo Continente.

"Invertimos en fundadores y visionarios que redefinirán cómo generamos energía, reconstruimos la industria, transportamos mercancías, construimos edificios, producimos alimentos, tratamos a nuestros enfermos, protegemos nuestra información, protegemos la democracia y salvaguardamos nuestras sociedades de la perturbación climática. Europa se encuentra en un momento decisivo. Ante riesgos sin precedentes, nuestras economías, industrias y estilos de vida deben evolucionar. Los fundadores a quienes apoyamos liderarán esta evolución", ha explicado la compañía.

Cada empresa seleccionada recibirá un ticket de 250.000 euros, el doble de la cantidad ofrecida en su último programa, con la posibilidad de inversión continua en fases posteriores. Además de esta financiación, las startups participarán en sprints presenciales diseñados para ofrecerles asesoramiento acerca de su crecimiento a través del contacto con fundadores, inversores y operadores con experiencia.

El nuevo fondo supone una renovación de marca y una expansión de Norrsken Accelerator, que desde 2021 ha apoyado a 80 startups. Además de su base en la capital escandinava y en la Ciudad Condal, el grupo posee centros en Bruselas (Bélgica) y Kigali (Ruanda). Hasta la fecha, Norrsken ha levantado más de 700 millones de dólares a través de varios fondos.