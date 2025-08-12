Wilmington compra Conversia, la antigua filial de Atrys, por 121,6 millones a Arraigo (Inveready)

La firma británica Wilmington PLC ha acordado la compra de Conversia, empresa de software legaltech hasta ahora en manos del fondo Arraigo, a cambio de 121,6 millones de euros. Son cuatro menos respecto a los 125 millones a partir de los que Arraigo valoraba el activo hace meses, cuando comenzó a tantear el mercado.

Así lo ha anunciado la propia compañía mediante un comunicado, en el que ha explicado que la adquisición "representa una nueva ejecución de la estrategia de Wilmington para expandir su posición en los mercados de GRC y aumentar la calidad de sus ingresos y ganancias, tanto orgánicamente como mediante adquisiciones". Del mismo modo, también supone la entrada de Wilmington en el sector de la privacidad de datos.

De los 121,6 millones de euros acordados por el traspaso, 40,5 procederán de fondos propios, mientras que los 81,14 millones restantes de préstamos mediante nuevas líneas de deuda.

Según avanzó este diario el pasado mes de abril, el fondo Arraigo, gestionado por Inveready y participado por históricos partícipes de la gestora, decidió buscar comprador para la antigua filial del grupo sanitario Atrys Health tras haberse hecho con la unidad de negocio en dos fases entre 2022 y 2023. En la operación contó con la ayuda del banco de inversión Lincoln.

Para justificar esta operación, Wilmington asegura en su comunicado que Conversia obtuvo durante el primer semestre del año unos ingresos de 36,6 millones de euros y logró un ebitda de 9,3 millones. "Ha logrado tasas de crecimiento de ingresos de dos dígitos en los últimos años con márgenes de beneficio mejorados y opera un modelo de ingresos basado en suscripciones con más del 70% de ingresos recurrentes anuales", explica la firma adquisidora.

"Esta adquisición refuerza nuestra posición en los mercados de GRC e introduce a Wilmington en el sector regulado de la Privacidad de Datos. Se alinea con nuestra ambición más amplia de diversificar y ampliar nuestra cartera de productos y servicios. Conversia es líder en un mercado en rápido crecimiento en España, ofreciendo software y soluciones RegTech, ayudando a las pymes a cumplir con los requisitos legales de Privacidad de Datos", ha expresado sobre el acuerdo Mark Millner, director ejecutivo de ilmington PLC.

Para Alfonso Corral, director general de Conversia, "Unirnos a Wilmington representa una oportunidad extraordinaria para acelerar nuestro crecimiento y consolidar nuestro liderazgo en el mercado de cumplimiento normativo para pymes". "Compartimos con Wilmington una visión de futuro basada en la innovación tecnológica, la excelencia operativa y un firme compromiso con nuestros clientes. Nuestro equipo ha demostrado constantemente su capacidad para transformar un entorno regulatorio complejo en una oportunidad para generar valor y generar confianza a través de nuestras soluciones", ha añadido.

La operación acordada entre Wilmington y Arraigo, sujeta a la autorización de inversión extranjera directa en España, supone el tercer cambio de manos de Conversia en un lustro. En 2020, pasó de HFL Management Group (HFL), su dueño desde 2010, a Aspy, la firma de prevención de riesgos laborales que era propiedad de José Elías, otrora presidente de la energética Audax, la firma de congelados La Sirena y accionista de OLHA. Finalmente, pasó a manos de Atrys Health tras la oferta pública de adquisición (opa) sobre Aspy.