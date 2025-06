Alvarez & Marsal ficha a un ex McKinsey para lanzar su área de infraestructuras en España

La firma global de servicios profesionales norteamericana Alvarez & Marsal (A&M) ha nombrado a Gabriel Valtueña-Ramos, ex de la gran consultora McKinsey y de empresas como Cintra y CABBSA, como primer managing director de su área de Infrastructure and Capital Projects en el mercado nacional. El ejecutivo, que cuenta con 25 años de trayectoria en el sector de construcción e infraestructuras, liderará la práctica de A&M INFRA en Iberia desde la oficina de Madrid.

Antes de aterrizar en A&M, Valtueña-Ramos ha sido consejero delegado interino de la constructora CABBSA, donde definió una nueva estrategia de crecimiento y diversificación durante seis meses. En su hoja de servicios figura sobre todo su etapa de siete años en McKinsey liderando la práctica de Construcción e Infraestructuras, donde trabajó en grandes reestructuraciones de activos de asociaciones público-privadas (APP) en situaciones críticas.

El nuevo fichaje también pasó casi 14 años en Cintra (Ferrovial), donde trabajó en el desarrollo, financiación, construcción y operación de grandes proyectos de infraestructuras internacionales, incluyendo ocho años como consejero delegado de diferentes filiales de Cintra en España, Reino Unido y Australia.

La llegada de Valtueña-Ramos refuerza la presencia de A&M en Iberia (España y Portugal) se produce en paralelo a la de Matthias Laue, ex de AFRY Management Consulting y Exxon Mobil, en la región de DACH. Ambos fichajes responden a la expansión global de A&M INFRA durante el último año, en el que se han llevado a cabo nuevas operaciones en India, Arabia Saudí, Reino Unido y Estados Unidos.

Hasta ahora, el área de infraestructuras de la firma de servicios profesionales estaba siendo liderada por Marcos Ganut desde São Paulo (Brasil) y ha crecido durante 2024 con el nombramiento de jefes regionales como Pankaj Bhagat en India y Amber Stevens en Australia. España, por su parte, no contaba hasta el momento con responsable.

La consultora estadounidense apuesta así por el mercado nacional tras haber lanzado también recientemente y en paralelo su nueva práctica de Corporate Finance. El fichaje para esta área ha sido Miguel Kindelán, quien llegó desde el banco de inversión británico GP Bullhound y previamente trabajó en Lazard.

Gabriel Valtueña-Ramos afirma tras su llegada que "la práctica de Infrastructure and Capital Projects de Alvarez & Marsal destaca por contar con profesionales que combinan un profundo conocimiento del sector con una clara orientación a la transformación. En países como España y Portugal, donde las infraestructuras juegan un papel estratégico en el desarrollo económico y la transición energética, me motiva especialmente poder aportar mi experiencia".