Global Eggs amplía su huella en España con la compra de Legaria

Global Eggs, el grupo controlado por el empresario brasileño Ricardo Faria, conocido también popularmente como O Rei do Ovo, ha firmado la adquisición de la empresa española Granja Legaria, en una operación con la que refuerza su presencia en el mercado europeo y en particular el español, según declaraciones del propio Faria a 'Reuters'. La empresa adquirida tiene unas 350.000 aves, si bien el importe de la transacción no ha sido revelado.

"Estamos en conversaciones con otros productores europeos", señaló Faria a la agencia de noticias para subrayar además el interés creciente del grupo por el mercado europeo a base de adquisiciones.

Se trata de un nuevo paso adelante de Faria en el mercado nacional después de que en noviembre del año pasado adquiriese el Grupo Hevo, propiedad entonces del fondo Cleon Capital y algunos accionistas minoritarios.

Compra en EEUU

La compra de Legaria se produce pocas semanas después de que Global Eggs cerrara un acuerdo en Estados Unidos para adquirir Hillandale Farms, uno de los cinco mayores productores de huevos del país, por 1.100 millones de dólares. Hillandale cría actualmente cerca de 20 millones de gallinas ponedoras.

Tras estos movimientos, Global Eggs enfocará sus esfuerzos en aumentar la producción en Estados Unidos al tiempo que explora nuevas oportunidades de expansión en Europa. "Estamos muy contentos con Europa y muy optimistas con nuestra operación en Estados Unidos", afirmó Faria.

En ese mercado, el grupo tiene previsto incrementar en un millón su población de aves en el plazo de un año, en un contexto marcado por la escasez de huevos provocada por un brote de gripe aviar que ha obligado a sacrificar a cerca de 170 millones de aves en Estados Unidos desde 2022. Para paliar esta situación, el país ha incrementado sus importaciones de huevos desde Turquía, Brasil y Corea del Sur.