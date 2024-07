Losán y la banca pactan la venta de activos en Rumanía para cerrar su reestructuración

Losán, uno de los principales grupos madereros de España, negocia para esquivar el concurso de acreedores y acordar una reestructuración de su deuda, en una operación de elevada complejidad por la distinta tipología de acreedores de la empresa. De acuerdo a fuentes financieras consultadas por elEconomista.es, el grupo gallego ha pactado ya con la banca poner a la venta activos en Rumania, país en el que está presente desde el año 2001, mientras que ha logrado la adhesión de la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León para que presten apoyo financiero con el objetivo de que pueda enderezar el rumbo. La SEPI es el tercer organismo público que debe sumarse para sostener a la empresa, en este caso cambiando el calendario de amortizaciones previsto.

De entrada, la venta de activos se circunscribe al perímetro de la sociedad Agronova, domiciliada en la ciudad de Corabia, Rumania. Se trata de unas fincas rústicas que podrían aportar entre 30 y 35 millones de liquidez a la empresa, señalan las mismas voces, que puntualizan que la empresa ya ha recibido distintas muestras de interés, si bien no hay una propuesta en firme que permita asegurar que vaya a producirse una transacción. Losán contestó a este medio tras ser consultada que "el proceso de negociación sigue abierto y hasta que no se cierre, la compañía no puede dar detalles del mismo".

La empresa presidida por Luis López se encuentra en un momento crucial, puesto que entró en fase preconcursal en la primera mitad de año y está cerca de agotar la prórroga de tres meses que solicitó posteriormente para alcanzar un acuerdo. Las voces consultadas apuntan a que el proceso debería cerrarse antes de octubre.

El objetivo de la compañía es reestructurar todo su pasivo, que se cifra en aproximadamente 200 millones de euros. En el proceso intervienen dos expertos en reestructuraciones, FTI y Kroll, el primero para un gran grupo de filiales y el segundo para la cabecera del grupo. PwC trabaja como asesor de cabecera de la compañía.

La firma atraviesa momentos de turbulencias desde que una de las entidades bancarias de su pool -el grupo lo componen Banco Santander, Abanca y BBVA- decidiera el pasado mes de noviembre cortar la financiación en corto. Las entidades financieras han movido ficha en los últimos meses y se han puesto en manos de Deloitte, que está siendo el encargado de coordinar el IBR (Independent Business Review, por sus siglas en inglés) de Losán, y de Freshfields, que presta apoyo desde la vertiente legal.

Otro fuego para la SEPI

Entre el resto de acreedores de la compañía figura también el Ministerio de Hacienda. El organismo que dirige María Jesús Montero está presente a través de la SEPI, que prestó 35 millones de euros en una ayuda desde el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), canalizada a través de un préstamo participativo (21,6 millones de euros) y ordinario (13,4 millones). Los grandes vencimientos del holding estatal están fijados en un inicio para 2027 y 2028, si bien el planteamiento ahora es que el calendario de pagos se mueva a 2029. La SEPI tiene además pignoradas como condiciones la pignoración de las acciones de filiales, la hipoteca mobiliaria de algunas marcas y bonos del Banco Santander.