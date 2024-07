Findango alcanza 1.500 millones en financiación alternativa

Findango, la fintech que preside Mar Turrado y está especializada en financiación alternativa a pequeñas y medianas empresas con ventas anuales de entre 50 y 300 millones de euros, alcanza los 1.500 millones de euros en créditos concedidos desde su creación en verano de 2019. La plataforma, que está participada por la propia Turrado, Blantyre Capital y tiene financiación del banco japonés Nomura, espera llegar el próximo mes de septiembre a alcanzar una cartera de 200 millones de euros, superando la cifra de cierre de 2023 (145 millones de euros) y de años anteriores, de acuerdo a las últimas cifras facilitadas por la empresa a elEconomista.es.

La compañía, que nació en verano de 2019 y empezó a operar a finales de año con un préstamo de 30 millones que le dio Blantyre Capital, se ha especializado en financiar compañías medianas, si bien puede financiar cualquier tipo de empresa, bien sea pequeña o grande, cotizada o no.

Así, la clasificación de sus clientes por tamaño en función de sus ventas refleja que en su mayoría (45%) financia empresas con ventas de entre 50 y 300 millones de euros. El segundo grupo con más representación (29%) son compañías con menos de 50 millones de euros. Las empresas de entre 300 y 500 millones y aquellas con más de 1.000 millones en ventas ocupan un lugar menos significativo.

Por sectores, la compañía concentra su exposición en el comercio al por mayor y las administraciones públicas (AAPP), representando el 12,09% y el 9,95% de su cartera de clientes, respectivamente. En tercer lugar, se posicionan los fabricantes de productos alimentarios y en cuarto lugar las empresas de transporte terrestre.

Desde la compañía explican a este medio que actualmente "el pool financiero de las empresas debería incluir operadores no bancarios por seguridad. En definitiva, un proveedor de fondos es un proveedor más, y de la misma forma que las empresas diversifican a sus proveedores operativos también deben diversificar a sus financiadores".

No hay que olvidar que en estos momentos la financiación no bancaria con coste de las empresas no financieras españolas, a datos del año 2021, representa solo el 5% del total de su financiación con coste y el 4% del activo de las empresas no financieras españolas. El resto de sectores son la construcción, las actividades de la salud humana y la ingeniería civil, principalmente.

Presencia en España

Sobre la extensión de la firma en el territorio nacional, el grueso de su negocio actual se concentra en Madrid, aunque Findango tiene como objetivo desarrollar otras regiones de manera importante. Por el momento ha abierto sucursal en Sevilla para cubrir Andalucía y en Barcelona para cubrir Cataluña. "Estas aperturas permitirán estar más cerca de los clientes para cubrir mejor sus necesidades", explican desde Findango.