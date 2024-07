La juguetera Famosa negocia con la banca para 'salvar' la temporada de Navidad

La tormenta sobre el sector juguetero sigue sobrevolando a las empresas fabricantes. Famosa, la histórica empresa española propietaria de las marcas Nancy, Nenuco, Pinypon y Barriguitas, negocia con sus acreedores para poder salvar la temporada de Navidad. La compañía que desde 2019 es propiedad de la firma italiana Giochi Preziosi se encuentra ahora en plena renegociación de sus líneas de circulante con seis bancos, de acuerdo a distintas fuentes consultadas por elEconomista.es, que inciden en que el proceso deriva de una reestructuración paralela en la que se encuentra inmerso su accionista italiano.

Las fuentes consultadas indican que la empresa con sede en Onil (Alicante) se encuentra ahora mismo en conversaciones con un pool de entidades financieras compuesto por Banco Santander, Caixabank, Banco Pichincha, BBVA, Crédit Agricole y Banco Sabadell. El objetivo es reactivar las líneas de circulante, que han vencido hace semanas y son cruciales para hacer acopio de suministro con vistas a la temporada de Navidad, en la que las compañías jugueteras se juegan el grueso de sus ventas anuales (aproximadamente el 80%) en solo pocos meses. Fuentes de la compañía confirman las negociaciones y matizan que operan con normalidad y preparando la próxima campaña de Navidad.

De acuerdo a las últimas cuentas de Famosa Holdings, sociedad cabecera de la empresa -no recoge la actividad de algunas filiales internacionales como Famosa International LTD o Famosa Angola-Bonecas e Briquedos SA, entre otros-, la compañía firmó en 2023 un contrato de factoring sindicado con cinco tramos (A1, A2, B1, B2 y C) y vencimiento a finales de mayo de este 2024.

La situación de Famosa discurre en paralelo a la reestructuración que su accionista único, Giochi Preziosi, fabricante de otros juguetes reconocidos como Cicciobello, Gormiti, Trudi (juguetes de peluche) y Sevi (juguetes de madera), está llevando a cabo en Italia. Giochi Preziosi adquirió la compañía a Sun Capital en 2019. Este último fondo estadounidense especializado en adquirir compañías en proceso de reestructuración previamente había hecho lo propio en 2010, cuando compró la firma alicantina a Vista Capital, entidad de capital riesgo de Banco Santander, por el precio simbólico de un euro.

Todas las voces consultadas indican que las negociaciones, en las que está participando la consultora Deloitte como asesor financiero, se están llevando a cabo con vistas a alcanzar un acuerdo en los próximos días.

Con aproximadamente 170 millones de ventas y más de 500 empleados, Famosa es el primer fabricante en el mercado de juguete de España, por delante de Mattel, fabricante de Barbie, y Hasbro. En 2022, último año con cifras disponibles, logró un resultado de explotación positivo de más de cuatro millones de euros, pero terminó con un resultado neto negativo. Los administradores explicaron en su informe de gestión que tras el impacto provocado por el COVID-19 y la situación del mercado del juguete, el grupo había elaborado un plan de recuperación para los próximos cinco años, en los que se espera recuperar los niveles de ventas del 2019 previos a la pandemia.

Perspectivas del sector

El 2024 está siendo un año de ajustes en el sector juguetero. A la situación de Famosa le siguen reestructuraciones más agresivas. Una de ellas la protagoniza Poly Juguetes, que ha entrado en concurso de acreedores, o Imaginarium, cuya empresa original ha desaparecido y su marca ha sido rescatada por Juguettos por apenas 240.000 euros. Previamente, lo hizo también Toys R Us en España y Portugal, que salió al mercado en busca de un inversor.

Esa misma situación está viviendo ahora IMC Toys, fabricante de los juguetes Bebés Llorones. La compañía, a través de su consejero delegado, Albert Ventura, explicó a este medio el pasado mes de junio que trabajaba para encontrar un comprador, ya sea para un paquete minoritario como por la mayoría "en función de las características del inversor". En ambos escenarios estaba siendo asesorado por la consultora KPMG.

La situación de las compañías españolas no son un caso único del mercado nacional. Distintos grupos inversores de corte industrial o financiero se han interesado por los fabricantes de juguetes de Europa. Así, el fabricante alemán de juguetes Schleich fue comprado por la firma francesa de capital privado Ardian a su propietario británico HgCapital, mientras que Small Toys fue sacado de la bancarrota tras recibir una oferta rescate de Rivenrock Capital.