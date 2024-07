Jacky Abitbol (Cathay): "Este año y sobre todo en 2025 habrá más rondas importantes"

Jacky Abitbol, Managing Partner de Cathay Innovation, estará presente en el Al Andalus Venture que reunirá al ecosistema tecnológico andaluz en Sevilla los días 24 y 25 de septiembre. Desde París participa en la gestión de uno de los principales fondos europeos al que aporta más de 17 años de experiencia en asesoría y operaciones en Telecomunicaciones, Medios y Tecnología, con profunda experiencia en capital de riesgo y desarrollo corporativo adquirida en Fantine (ahora Aviv Ventures), Iris Capital (de Israel), Orange, SanDisk o GFI. Cathay Innovation dispone de un vehículo, su Fondo 3, con 1.000 millones que no se ha estrenado aún en España, donde sí participó con fondos anteriores en inversiones exitosas como Glovo

¿Qué expectativas tiene con su presencia en Al Andalus Venture? ¿Participan habitualmente en este tipo de eventos?

Participamos habitualmente en este tipo de eventos, ahora en Cathay y anteriormente, desde el fondo corporativo de Orange. Siempre he tratado de participar. Se reúne el ecosistema, con lo cual siempre es una buena oportunidad para ver a emprendedores e inversores corporativos. A lo largo de los años ha ido creciendo el interés por el ecosistema español, y lo digo desde un fondo europeo. España es el segundo país en el que más hemos invertido directamente, y también es el segundo es el país donde nuestros inversores corporativos han invertido. Nosotros hemos tratado de acercarles a lo que está ocurriendo en España. Cuando hablo de España lo hago también obviamente de Andalucía. Queremos seguir siendo actores dentro de ese ecosistema, aportando por una parte financiación y por otra parte aportando también oportunidades de negocio: al final las startups se nutren de financiación para escalar, y muchas veces tratan de de generar acuerdos con estos grandes grupos, y nosotros estamos ahí también para para ayudarles a acelerar el proceso. A Al Andalus Venture asistiré en septiembre con varias empresas interesantes ya identificadas, con la oportunidad que me brinda este evento para verlas. Como también quiero ver a inversores. El ecosistema tiene varias patas: el emprendedor, el fondo de inversión, el inversor dentro de los fondos y los inversores corporativos, y todos son importantes, pueden generar negocio o pueden simplemente dar solución a empresas. Europa no tiene mucho mercado público, como el americano, con lo cual muchas de las exits tienen que ser a través de compañías que que te compren. Tienes que crear una buena relación para saber qué interesa a esos grandes grupos.

Andalucía

¿Qué potencial ven en el Sur de España? ¿Tienen ya inversiones en la región?

Es obvio que en Madrid y Barcelona tienes a los fondos, y también es donde hay más empresas. Pero también estamos viendo que Andalucía, especialmente Málaga, está atrayendo mucho talento, de España y de founders que se trasladan a Andalucía desde distintos puntos. En Málaga hay mucho talento tecnológico y es una ciudad con buenas conexiones con el resto de Europa. Vemos que poco a poco se está construyendo un ecosistema. Cuando analizamos oportunidades lo hacemos independientemente de la región, pero sí que nos llama la atención que hay cada vez más emprendedores con base en Málaga o que tiene parte del equipo allí. Además, para inversores internacionales eventos como este Al Andalus Venture es una buena oportunidad para ir conociendo a emprendedores que quizá tengamos menos identificados. Y también que ellos nos conozcan. Entiendo que en una primera fase acudan a fondos más locales, fondos semilla, mientras que nosotros somos un fondo que viene un poco después, cuando la empresa ya tiene cierto tamaño y necesita escalar. Aún no tenemos inversiones directas en Andalucía pero sí apoyamos a emprendedores que tienen base en Andalucía.

¿Realmente el caso de Málaga tiene relevancia internacional, o es algo de lo que de momento nos felicitamos los andaluces y españoles?

Yo creo que se está convirtiendo en una realidad, pero que de cara a fondos internacionales quizás todavía no esté completamente en el mapa. Este tipo de eventos como el Al Andalus Venture nos permiten conocer mejor esos ecosistemas que ya vamos teniendo identificados, y tomar posicionarnos.

¿Buscan empresas de algún sector en particular?

Tenemos cuatro sectores principales: movilidad y energía, fintech, salud digital y consumer. Y luego toda la parte tecnológica, todo lo relacionado con inteligencia artificial que puede abarcar varios sectores.

1.000 millones

¿Cuánto tienen disponible para invertir?

Tenemos 1.000 millones. Llevamos un año y medio desde el lanzamiento del Fondo 3 y hemos invertido en 10 compañías. Obviamente tenemos todavía mucho capital disponible.

¿Cómo está evolucionando su cartera en España?

Empezamos a invertir en España en 2017. Glovo fue nuestra primera apuesta. Y desde entonces hemos hecho ocho inversiones. Ninguna aún con el Fondo 3, es cierto. Pero es uno de los países en los que más foco estamos poniendo, simplemente habrá que esperar a que surja la oportunidad que nos parezca interesante.

Desde el fondo Seaya abrieron hace un tiempo un vehículo con más de 100 millones para Latinoamérica ¿Cómo les ha ido?

Seguimos invirtiendo allí. Tenemos un equipo en México que cubre Latinoamérica, y a día de hoy hemos hecho seis inversiones. Pensamos que esa inversión es sólida y seguimos con este proyecto, que es un proyecto muy bonito para ayudar a compañías que un poco más adelante, con más dimensión, pueden entrar en lo que llamamos nuestro fondo máster.

Reactivación

¿Cómo percibe el ritmo de inversión en tecnológicas este año, después de un parón internacional en 2023?

Cuando lanzamos el fondo el Fondo 3 a finales de 2022 ya vimos que en la segunda mitad de ese año todo estaba muy parado, y se mantuvo así en la primera parte de 2023. Las compañías con buenos proyectos habían levantado mucho dinero en el 2021, que fue un año de bonanza para las empresas y para las fondos. Puede que con lo levantado todavía tuviesen suficiente capital para no ir al mercado, que entonces manejaba unas condiciones complicadas respecto a las valoraciones del año anterior.

¿Malos tiempos para las empresas que crecían por rondas, no por mercado?

Hay una polarización entre las compañías que podemos llamar buenas y otras a las que les está costando llegar a un modelo de rentabilidad. Anteriormente todas estaban buscando crecimiento anual del 100% o 200%, y en ocasiones sin tener muy en cuenta el coste y el modelo de rentabilidad. Las que han conseguido ese modelo sostenible están realmente escalando, pues están llegando al mercado ahora. Obviamente siguen necesitando capital: a lo mejor están en sectores que todavía están creciendo y quieren atacar nuevos mercados. Estamos viendo una recuperación en general y también en España. Ha habido pocas rondas de crecimiento y ahora hay muchas más compañías. Hay una serie de compañías que están justamente en esa fase de crecimiento y que han obtenido capital porque tienen modelos que sí se sostienen. Creo que en la segunda parte del 2024, pero sobre todo el 2025 va a haber más actividad, más rondas importantes. En España está habiendo muchas rondas pero para pequeñas compañías que se están creando. Eso no es lo que estamos buscando realmente, pero también es una lectura un poco de lo que ha pasado.