El fondo Jacobs compra la española Ilerna y entra en el sector educativo en España

Nueva operación al calor del apetito de los fondos en el sector educativo. El fondo suizo Jacobs Holding ha cerrado la adquisición de Ilerna, el principal proveedor español de formación profesional oficial, de Skill & You, una empresa de cartera del fondo IK Partners. Junto con el equipo directivo y los empleados de la empresa, la firma de inversión con sede en Zúrich (Suiza) apoyará a la compañía de educación "en el fortalecimiento de su posición de liderazgo, ayudándola a ampliar su innovadora oferta educativa y a hacer que sus cualificaciones sean accesibles a un espectro aún más amplio de personas", según han trasladado las partes en un comunicado.

El proceso de venta de Ilerna, adelantado por elEconomista.es el pasado mes de febrero, se ha cerrado tras pulsar el apetito de grandes fondos de capital privado de Europa, en un proceso que ha coordinado el banco de inversión AZ Capital. Fundada en Lleida (Cataluña) en 2014, la compañía adquirida es la empresa líder en el ámbito de la formación profesional española, con más de 46.000 estudiantes. La organización ofrece una amplia gama de cursos en línea diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes tanto de los estudiantes como de los empleadores.

Bajo la propiedad de Skill & You, Ilerna ha desarrollado una presencia física con 11 centros que ofrecen instrucción in situ para complementar su amplia oferta en línea. Con el apoyo de Jacobs Holding, Ilerna mejorará aún más sus programas educativos, ampliará su plan de estudios, promoverá herramientas tecnológicas avanzadas y ampliará su presencia física. Ilerna es una filial del grupo francés Skill & You desde 2019. Skill & You fue adquirida por IK en 2021.

Skill & You, perteneciente al fondo IK Partners, un fondo europeo de capital riesgo centrado en inversiones en Benelux, Francia, los países nórdicos y Reino Unido, era desde antes de 2020 accionista mayoritario de Ilerna, que fue adquirido de manos de distintos business angels. Ilerna Online, su sociedad cabecera, tuvo unos ingresos de 40 millones de euros en 2022y un ebitda que rozó los 20 millones de euros, si bien dichas cifras han experimentado un crecimiento en los últimos meses.

Perfil del comprador

Pese a que Jacobs no tiene ninguna participada en España, sí cuenta con activos en el sector educativo. El fondo tiene participación en Cognita, una plataforma de más de 100 escuelas diversas y de alta calidad que operan en cinco regiones. Con sede en el Reino Unido, Cognita ofrece una educación global única a más de 90.000 estudiantes, ofreciendo una amplia gama de planes de estudio internacional.

Tim Franks, CEO, y Justin Lewis-Oakes, Director General de Jacobs Holding, comentaron que "hemos identificado la formación profesional como un sector muy atractivo dentro del panorama educativo europeo y España como un mercado muy dinámico con importantes oportunidades de crecimiento. El segmento online proporciona acceso a la educación a un amplio grupo demográfico de estudiantes que pueden mejorar sus habilidades de forma flexible en función de sus compromisos vitales existentes para mejorar sus oportunidades profesionales a largo plazo".

Por su parte, Jordi Giné Llorens, consejero delegado de Ilerna, dijo que "queremos agradecer a IK Partners su continuo apoyo durante los últimos tres años. Ha sido un viaje increíble, con la triplicación del tamaño del grupo y nuevos campus en Barcelona, ??Córdoba, Jerez, Lérida, Madrid, Tarragona, Sevilla y Valladolid. Nos gustaría dar la bienvenida a Jacobs Holding a bordo. Tienen una experiencia inigualable en el sector educativo global y nos brindarán más apoyo para nuestra próxima fase de ambicioso desarrollo".