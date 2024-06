Trilantic vende la histórica discoteca Tipic en Formentera al inversor neerlandés Michael Van de Kuit

Trilantic Europe, gestora británica fundada por distintos ex Lehman Brothers, ha traspasado parte del negocio de Lío, los cabarets que pertenecían al grupo Pachá hasta el pasado verano, momento en el que las famosas discotecas de las cerezas pasaron a manos del holding dubaití Five Holdings. El nuevo acuerdo ha consistido en la venta de la histórica discoteca Tipic, en Formentera, al inversor neerlandés Michael Van de Kuit, un empresario conocido de la isla que tiene otros negocios en el ocio nocturno y está a su vez ligado al mundo del fútbol.

Con aforo para aproximadamente medio millar de personas, Tipic fue una famosa discoteca en los años 70 y en los 80 por sus lazos con el movimiento hippie. Abrió sus puertas en 1971, celebrándolo con un concierto de Pink Floyd, ya que la banda se encontraba en la isla para la grabación de la película More. Se ubica en la localidad de Los Pujols y fue adquirida por Pacha en el año 2021 tras varios años sin abrir sus puertas.

El importe de la transacción, asesorada por el lado legal por Cuatrecasas, no se ha hecho público. Van de Kuit ha acordado la compra a través de It's All About Music Global Investments, empresa holding holandesa, de Planeta Formontoria (antes Pacha Formontoría) a Grupo Lío, negocio que todavía controla Trilantic y que cuenta con locales en Ibiza, Mykonos, Mallorca, Londres y próximamente Dubai.

Con esta adquisición, Van de Kuit expande su negocio de ocio nocturno en las islas. El empresario es ya dueño de Keeper Marina Ibiza, Happy Happy Joy Joy Dalt Villa y la discoteca Eden Ibiza. "No hay un plan de crecimiento. Queremos estar con la música para los residentes, los trabajadores y los turistas", explica el ejecutivo en declaraciones a este medio.

It's All About Music Global Investments es una sociedad dependiente de Nedstede Group, el holding de empresas de Van de Kuit que tiene exposición en el sector inmobiliario. Entre sus activos figuran el campo de golf Naarderbos en Países Bajos o las oficinas centrales de Booking en Ámsterdam.

Segunda operación

La venta de Tipic por parte de Trilantic, inversor conocido en España por ser el principal propietario de otras compañías como el productor de bioetanol Vertex, la energética Gransolar y la ferroviaria Talgo, supone la segunda operación en torno al universo de Pachá en los últimos años.

La primera llegó el pasado verano, cuando vendió la mayoría del negocio al grupo dubaití Five Holdings, del empresario Kabir Mulchandani. Este ejecutivo indio-emiratí está rentabilizando su inversión en el grupo de ocio tras encadenar grandes temporadas estivales con cifras récord, de acuerdo a las cifras reportadas por su conglomerado de empresas.

Aquella primera transacción, cerrada por aproximadamente 350 millones de euros, fue firmada por el fondo de inversión y la familia Urgell, saga que fundó el grupo de ocio nocturno y que permanecía hasta el momento con una posición minoritaria (13% aproximadamente). El perímetro objetivo de la venta comprendía una serie de activos entre los que se incluyen Pacha Nightclub (Ibiza), Destino Pacha Hotel (Ibiza), ElHotel Pacha (Ibiza) y algunas de las marcas emblemáticas como la propia Pacha, Toy Room y WooMoon Storytellers.

Un empresario ligado al mundo del fútbol

El nombre de Michael Van de Kuit ha estado relacionado con el mundo del fútbol en los últimos años. La prensa extranjera recoge cómo se postuló por el Chelsea CF cuando el ruso Roman Abramovich se vio obligado a poner su equipo en venta a causa del conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia. Actualmente, los blue están en manos del estadounidense Todd Boehly, cofundador y consejero delegado de Eldridge Industries.

Van de Kuit, propietario del estadio GelreDome, ha pujado también por el Vitesse, equipo de la primera competición del país (Eredivisie) que juega en dicho campo. Su interés por este club, sin embargo, habría caído en las últimas semanas, según han reportado recientemente medios locales.