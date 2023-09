Axon invierte en la tecnología climática de Build to Zero como nuevo socio minoritario

Axon Partners, la firma española de inversiones alternativas -cotizada en BME Growth- ha adquirido una participación minoritaria en la empresa de tecnología climática Build to Zero, con sede en Sevilla. La compañía ha cerrado una ronda semilla que acelerará la implementación de su tecnología de almacenamiento de energía térmica con el objetivo de descarbonizar el calor industrial y contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector.

La ronda de financiación, valorada en 2,5 millones de euros, ha sido liderada por Axon Partners, la firma global de inversiones alternativas y consultoría estratégica, con la participación de Digital Five Investment. El sector industrial es el que más emisiones de gases de efecto invernadero emite a nivel global, con cerca del 30% del total, más que otros mercados como el transporte o la generación de energía eléctrica. De estas emisiones, se estima que más del 72% corresponden con la producción de calor durante el proceso.

Almacenamiento térmico

El equipo de Build to Zero está liderado por Joaquín Coronado, procedente de EDP, PwC y Redexis y promotor de startups en el mundo energético, y por Miguel Méndez. Este último lideró el equipo de soluciones de hibridación y almacenamiento térmico en Abengoa hasta 2002. En total, la compañía cuenta con profesionales con más de 100 años de experiencia en el desarrollo y puesta en marcha de proyectos de energía a nivel global. Para Axon, la entrada en Build to Zero supone una nueva inversión en el campo de la transición energética.

Luis Castañeda, Partner en Axon Partners Group, señaló que "el tamaño de la oportunidad es enorme. La descarbonización del calor industrial no solo es uno de los problemas más acuciantes a resolver en la transición energética, sino que también es un mercado que actualmente no tiene un producto. Creemos que la tecnología de Build to Zero puede llenar esa brecha de manera efectiva."

Axon Partners debutó en BME Growth hace un año en una OPS dirigida a inversores institucionales y family offices. El pasado mes de julio la gestora española de venture capital distribuyó su primer dividendo de 0,64 euros brutos por acción, lo que supone el reparto del 75% del resultado operativo neto.