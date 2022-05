All Iron entra en Virtex Stadium, referente de 'esports' en el metaverso

All Iron Ventures, el venture capital español liderado por Ander Michelena y Jon Iriarte, fundadores de Ticektbits, ha entrado como socio minoritario en Virtex, la startup que ha desarrollado un innovador ecosistema virtual que simula un estadio para recrear eventos. El venture capital español, con cerca de 110 millones de euros bajo gestión, ha suscrito una ronda de financiación semilla (seed capital) de 3 millones de euros para seguir reforzando la posición del grupo como referente de esports, videojuegos y conferencias virtuales.

Junto a All Iron Ventures, la ampliación de capital ha sido suscrita también por el fondo británico Global Founders Capital junto a inversores internacionales como Graph Ventures, Sure Valley Ventures y Possible Ventures. La ronda también ha contado con la participación de emprendedores del sector deportivo, como los ganadores de la Copa Mundial de Fútbol, Mario Götze y Andre Schürrle o Wouter Sleijffers y Mark Cater, fundadores de esports.

Con el capital captado, Virtex ampliará su plantilla y seguirá desarrollando su tecnología de realidad virtual. La empresa combina lo mejor del mundo físico y virtual al crear una experiencia inmersiva en los esports y acercar a los aficionados al juego.

Acuerdos estratégicos con Meta y Echo VR

El cierre de esta ronda de financiación coincide con el anuncio de colaboraciones con dos gigantes de la industria: Meta, matriz de Facebook, y Echo VR, el popular simulador de batallas en gravedad cero. El nuevo estadio construido para Echo VR permite a los usuarios asistir y ver partidos en realidad virtual, tal como lo harían con un deporte real.

Tim Mcguinness, cofundador y CEO de Virtex, ha explicado que "con la financiación captada y nuestro continuo crecimiento, estoy seguro de que el valor de esta industria millonaria seguirá creciendo, en todos los niveles del ecosistema, ya que tanto los fans como los jugadores tendrán nuevas plataformas para conectarse y crecer".

Mcguinness ha formado parte de la industria de los esports durante la última década con diferentes roles, desde fan y jugador, hasta dueño de equipo y comentador/analista. "Gracias a mi cercanía y pasión por esta creciente industria de más de 500 millones de fans, he adquirido un profundo conocimiento sobre lo que buscan los apasionados de los esports", añade.

All Iron Ventures se asocia con emprendedores y fundadores audaces que promueven startups innovadoras. El fondo español invierte en fases tempranas de empresas europeas que aspiran a redefinir el futuro de consumidores y empresas a través de la tecnología. Este año ha entrado también como socio minoritario en HeyTeam en el marco de una ronda semilla (seed capital) de 5,1 millones de euros, complementada con otros 5 millones de deuda hasta sumar 10 millones.