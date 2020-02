La crueldad del COVID-19 convierte al hotel de Canarias en un GH

José L. Jiménez Las Palmas de Gran Canaria

El hotel H10 Adeje, afectado por coronavirus desde el pasado lunes, con 700 turistas en su interior, se ha convertido ya en un cruel plató de televisión. Decenas de medios nacionales e internacionales de prensa se han apostado en sus inmediaciones a la espera de conocer si avanza o retrocede el coronavirus entre sus ocupantes. Dentro del hotel, lo que hay es un estado de sitio. La comida de entrega con mascarillas en bolsas de papel.

La presencia de turistas con COVID-19 que contrataron sus servicios a TUI ya tiene impacto en la bolsa. Las acciones de TUI AG retrocedieron otro 3,23% el martes cuando se cerró el H10 Costa Adeje en Tenerife después de la confirmación del virus, que ya afecta a cuatro personas. Hay 200 empleados encerrados y 700 turistas en cuarentena. El problema de Canarias es que puede generar la siembra del virus por toda Europa si se permite regresar a los turistas sin el debido exceso de celo. Solamente belgas hay un centenar.

El H10 Costa Adeje Palace vende con TUI todo incluido. TUI es solo una de las muchas compañías de viajes que venden vacaciones a los hoteles de Tenerife. En total, las acciones de TUI han bajado esta semana un 12%. El lunes, las acciones de las aerolíneas internacionales y de bajo presupuesto quedaron castigadas por el temor de que el brote de coronavirus se esté transformando en una amenaza pandémica para viajar.

La patronal turística de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, ha afirmado que la situación en el interior del hotel donde estaba alojado el paciente con coronavirus, es de normalidad y que todos los clientes han sido informados y colaboran en seguir las instrucciones sanitarias. La asociación empresarial indica en un comunicado que el hotel se está volcando en atender la situación "mostrando una responsabilidad absoluta y siguiendo todos y cada uno de los pasos establecidos en el protocolo".

Ashotel pide "calma y la tranquilidad" porque, agrega, "tenemos una sanidad de primer nivel y están en marcha y funcionando los protocolos establecidos". Insta a que se eviten la propagación de bulos y reconoce que aunque se trata de un asunto sanitario "evidentemente nos afecta al sector turístico". Añade que tanto la asociación empresarial como otros establecimientos de la zona sur de Tenerife están prestando su colaboración al hotel afectado para que el servicio a los clientes sea el mejor posible. En la nota los empresarios turísticos expresan su colaboración con las administraciones y recuerdan la línea telefónica abierta por el Gobierno de Canarias, 900 112061, para facilitar información relacionada con el coronavirus.

Holandés en el hotel de Tenerife: 'No podemos ir a ninguna parte'

Una pareja holandesa formada por Ad y Marijke Elissen, de 79 años, denuncia que no puede salir de su habitación desde que recibió una nota debajo de la puerta. En cinco idiomas. Que si tienen síntomas de coronavirus lo digan. Y, sobre todo, deben mantener la calma, escribe el hotel. Estos turistas integran ese cuadro de alto riesgo. En declaraciones al medio holandés Nos, afirman que "en todas partes del hotel hay guardias que lo enviarán de regreso de inmediato. Incluso el jardín está vigilado. No podemos ir a ningún lado". ¿Cómo cenan? "Dos chicas con mascarillas y guantes nos dieron una bolsa de papel que contenía comida". Advierten que TUI no ha ofrecido ayuda.

Marijke Elissen afirma que "he recibido docenas de mensajes de WhatsApp de familiares, amigos y personas del club de fútbol. Todos están preocupados" Se les ha dicho que los médicos aún deben controlar el coronavirus. "Pero hay cientos de personas en el hotel aquí, así que eso podría llevar un tiempo". Ad y Marijke Elissen esperan ver televisión en los próximos días.