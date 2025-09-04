CaixaProinfancia ayuda a 65.000 niños en situación de vulnerabilidad

Septiembre ha traído consigo la vuelta al cole. Un momento que es mucho más fácil para miles de niños en situación de vulnerabilidad gracias al programa CaixaProinfancia, de la Fundación "la Caixa", que ofrece refuerzo educativo, actividades de ocio, atención psicológica, talleres familiares y ayudas básicas.

Este curso, CaixaProinfancia llegará a más de 65.000 niños, niñas y adolescentes de 41.000 familias en situación de vulnerabilidad en toda España acompañándolos de forma continuada en su proceso de desarrollo educativo y personal.

El objetivo es luchar contra la pobreza infantil proporcionando apoyo socioeducativo durante todo el curso escolar para que en la infancia y la adolescencia de familias con dificultades económicas puedan avanzar en igualdad de condiciones.

Estefanía Villalba (33 años, Venezuela) vive en Carabanchel con sus cuatro hijos, que participan en el programa CaixaProinfancia de la Fundación "la Caixa" a través de la entidad social Redes Cooperativa. Actualmente en paro, valora el apoyo recibido: "Soy una madre sin recursos y no puedo acceder a muchas cosas. Esto significa mucho para mí y sobre todo para ellos". "Queremos asegurarnos de que ningún niño o niña quede atrás por las dificultades económicas de su familia. Nuestro compromiso es que todas las familias puedan empezar el curso en igualdad de condiciones, con los recursos y el acompañamiento necesarios para su desarrollo personal y educativo. La educación es la mejor herramienta que tenemos para romper el círculo de la pobreza y construir una sociedad más justa", asegura el director del programa CaixaProinfancia, Albert Rodríguez.

Este acompañamiento se realiza a través de una red de más de 400 entidades sociales de toda España en colaboración con centros educativos y administraciones públicas, lo que permite adaptar el apoyo a las necesidades específicas de cada territorio y de cada familia.

En este contexto y con motivo de la vuelta al cole, el programa incluye también la entrega de kits de material escolar adaptados a las diferentes etapas educativas —infantil, primaria y secundaria— con el objetivo de aliviar el gasto familiar y fomentar la motivación de los menores en su regreso a las aulas. Cada lote incluye una mochila y el material básico correspondiente a cada edad. 1 de cada 3 niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión social. CaixaProinfancia trabaja desde hace 17 años para romper el círculo de la pobreza heredada y promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.

El programa pretende reforzar las competencias escolares, mejorar la autoestima, potenciar la autonomía en el aprendizaje y contribuir a la inclusión social de los niños, niñas y jóvenes que más lo necesitan. Todo ello, con un objetivo común: fomentar la igualdad de oportunidades entre los más vulnerables.