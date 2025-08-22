El gasto medio previsto para la vuelta al cole se sitúa en 425 euros, según Observatorio Cetelem

El Observatorio Cetelem presenta una nueva edición del zOOm "Vuelta al cole", en el que analiza la intención de gasto prevista por los españoles para el inicio del curso escolar en 2025. En esta ocasión, el Observatorio amplía su estudio con un mayor número de preguntas, realizando un análisis más detallado.

Radiografía de la vuelta al cole

El 41% de los encuestados tiene hijos en edad escolar, siendo aquellos de entre 40 y 44 quienes más lo declaran, con un 60% de las menciones. Le siguen aquellos de entre 45 y 49 años, con un 63%.

Respecto a la etapa escolar, un 42% declara tener hijos que cursarán primaria, un 27% secundaria y un 24% educación infantil. Le siguen un 14% que cursará bachillerato y un 11% que comienza la guardería.

La mayoría de los españoles con hijos escolarizados declaran que estos estudian en centros públicos, con un 69% de las menciones. Le siguen con un 23% aquellos que acuden a un centro concertado y un 13% al privado.

Cómo será la vuelta al cole

El gasto medio previsto por los españoles para la vuelta al cole este septiembre se sitúa en 425€, siendo aquellos mayores de 45 años quienes realizarán un mayor desembolso.

Más de la mitad tiene intención de realizar el mismo gasto que el año anterior en la vuelta al cole, con un 54% que declara tener previsto el mismo presupuesto. Un 27% declara tener intención de reducir dicho presupuesto, frente a un 20% que declara que lo aumentará.

Préstamo de libros y compras de segunda mano

De aquellos que declaran tener intención de reducir su presupuesto, la mitad de ellos declara que se acogerá al sistema de préstamo de libros. Además, 4 de cada 10 afirma que en la medida de los posible reutilizará materiales de años anteriores.

El 34% de ellos declara que recurrirá a compras de segunda mano para intentar ahorrar.

Mayor presupuesto por el aumento de precios

De entre el 20% de aquellos que declaran tener intención de aumentar su gasto en la vuelta al cole este año, la gran mayoría de ellos, un 74%, declara que es como consecuencia del aumento generalizado de precios, que hará que el presupuesto termine siendo mayor al del año anterior.

Por su parte, 5 de cada 10 declara que será mayor por el incremento del número de materiales y libros que han de adquirir.

Un 9% de los encuestados declara que es porque la familia ha crecido, y solo un 3% asegura que es por dejar de acogerse al sistema de préstamo de libros.

Los productos más comprados

Los productos que más comprarán los españoles en la vuelta al cole son material escolar, con un 85% de las menciones; libros, con un 70%; y ropa, con un 68%. Destaca el 14% que declara tener intención también de comprar dispositivos informáticos y electrónicos.

Metodología

Metodología online (CAWI)

Universo: Población mayor de 18 años

Ámbito: Nacional

Tamaño de muestra: 1.000 encuestas

Error Muestral: ±3,16% para datos globales

Producido por EcoBrands