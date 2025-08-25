Restalia: 25 años generando empleo activo en la hostelería

Desde su fundación hace 25 años, y tras consolidarse como una de las principales plataformas de cadenas comerciales de restauración organizada en España, Restalia hace balance como impulsora y creadora de empleo.

Hay que remontarse al año 2000, en pleno vértigo del cambio de siglo, para tener la fotografía del inicio de una de las aventuras más apasionantes de emprendimiento comercial de nuestro país, y el origen de una de las marcas españolas, más icónicas y relevantes de nuestra historia, 100 Montaditos.

Su fundador, José María Capitán, fue desde su juventud un emprendedor inquieto y talentoso profesional de la hostelería, una clave de su historia personal que nos sirve para entender el desarrollo futuro de su proyecto empresarial, la historia que acompaña a sus marcas y la madurez y solidez que han alcanzado por su constancia y trabajo.

Acompañándole desde el primer local de la marca en Islantilla el primer grupo de profesionales, camareros y cocineros fieles a la impronta e ilusión del fundador que creyó que podía cambiar el mundo de la restauración con su idea visionaria, y que conformaron el germen de una compañía multinacional que hoy crea empleo indirecto a través de la red de franquicias a miles de trabajadores en 10 países.

Durante su trayectoria de 25 años, por los locales gestionados por los franquiciados de las diferentes marcas de Restalia han pasado miles de profesionales de la hostelería que han encontrado algo más que un puesto de trabajo, de la mano de una filosofía que ha hecho que estas marcas se conviertan en un referente de ocio para los consumidores.

Esta apasionante historia ha conllevado la formación continuada de sus franquiciados en unos momentos de la industria de la hostelería en la que el factor humano es clave para su desarrollo, y su retención y fidelización fundamental.

Restalia, que respira de origen alma hostelera por sus cuatro costados, lo tiene claro en su estrategia, promoviendo una importante fuente de generación de empleo a través de su proceso expansivo.

Su compromiso con la formación de profesionales ha sido además una constante en su trayectoria, intentando asegurar un servicio de calidad y estandarización en los restaurantes de las marcas, incentivando la fidelización del equipo humano y creando cauces para el desarrollo del talento que quiera aspirar a crecer bajo el paraguas del reconocimiento adquirido por las marcas de Restalia.

