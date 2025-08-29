El smartphone plegable más fino del mercado hasta la fecha, ¿qué lo hace tan especial?

En los oficios que requieren una verdadera maestría, el secreto casi nunca está a la vista. El toque perfecto de un chef no se nota, pero puede convertir un simple plato en una auténtica exquisitez. El mecanismo de un reloj no se exhibe, pero define con total precisión la puntualidad horaria. Al fin y al cabo, la excelencia se esconde en los detalles y cada milímetro marca la diferencia .

Durante años, los smartphones parecían haber alcanzado su forma definitiva: rectángulos planos, pantallas cada vez más brillantes o procesadores más potentes. Pero el diseño móvil ha entrado en una nueva dimensión. La aparición de los teléfonos plegables ha abierto un espacio donde la forma ya no es fija y la funcionalidad se adapta al ritmo del usuario. El reto ahora no es solo hacerlos más potentes, sino también más finos, más resistentes, más inteligentes. Crear dispositivos que no solo se transformen físicamente, sino que optimicen la manera en la que trabajamos y nos comunicamos. Y todo ello, sin dejar de caber en un bolsillo.

El HONOR Magic V5, una obra maestra de ingeniería donde cada milímetro cuenta.

Un diseño que desafía los límites de lo convencional

Por tercer año consecutivo, un nuevo dispositivo vuelve a marcar el estándar en esta categoría emergente. Con apenas 8.8 milímetros de grosor y un peso de 217 gramos en su versión Ivory White, el HONOR Magic V5 se define como el smartphone plegable tipo libro más delgado del mundo. Pero no solo es un portento estético, sino que es una obra maestra de ingeniería móvil que esconde más de lo que muestra. La pantalla interior de 7.95 pulgadas con tecnología LTPO 8T y tasa de refresco de 120Hz, ofrece una experiencia inmersiva tanto para el entretenimiento como para el trabajo.

Una ligereza que salta a la vista.

Cerrado, funciona como un smartphone convencional. Abierto, despliega una herramienta de productividad y creatividad con funciones multitarea avanzadas. Esa ligereza no compromete la resistencia. Gracias a una bisagra construida con precisión milimétrica y materiales como la fibra de carbono, el dispositivo mantiene su solidez sin sacrificar elegancia. La superficie está protegida con un escudo NanoCristal Antirrayaduras resistente a caídas y al desgaste, mientras que las certificaciones IP58 e IP59 lo blindan contra el polvo y el agua. Cada elemento está diseñado con la máxima precisión, pensado únicamente para perdurar.

Y lo que lleva dentro es aún más sorprendente. Una batería de 5,820 mAh, la más grande jamás integrada en un teléfono plegable. Se apoya en una avanzada tecnología de silicio-carbono que permite aumentar la densidad energética en menos espacio, ofreciendo una autonomía de largo alcance.

¿El resultado? Un día completo de uso sin preocuparse por el cargador y recarga rápida gracias a los 66W por cable (al 100% en 43 minutos) o los 50W inalámbricos para quienes prefieren la comodidad sin cables.

Las 6 claves del HONOR Magic V5 Diseño resistente y ultrafino - Pantalla de fibra de carbono con escudo NanoCristal Antirrayaduras: protección triple contra caídas, rayones y desgastes. - Resistente al agua y al polvo. - 8.8 mm de grosor plegado y 217 g (Ivory White). La batería más grande en un teléfono plegable 5,820 mAh con tecnología de silicio-carbono. Carga rápida: 66W por cable y 50W inalámbrica. Productividad potenciada por IA Pantalla de 7.95" y 120Hz. Multi-Flex de hasta 3 apps simultáneas, Gemini, traducción de llamadas y funciones de Google AI. Cámaras y pantallas inteligentes Triple cámara de 50MP y teleobjetivo 64MP con IA. Pantalla con hasta 5,000 nits, HDR, PWM 4.320Hz y protección visual con IA. Rendimiento y conectividad total Procesador Snapdragon 8 Elite (3 nm). HONOR Share entre Android e iOS, Magic Portal y Circle to Search con IA contextual. Privacidad y soporte a largo plazo IA local para detectar deepfakes, seguridad con Google Cloud Risk Controls y 7 años de actualizaciones garantizadas.

Una herramienta para hacer más, en menos espacio

Este dispositivo está claramente orientado a quienes trabajan, crean o gestionan desde cualquier lugar. El modo Multi-Flex permite abrir hasta tres aplicaciones en pantalla simultáneamente, lo que convierte al smartphone en una estación de trabajo móvil que responde con fluidez incluso ante tareas intensivas. Su procesador Snapdragon 8 Elite garantiza un rendimiento sin interrupciones, mientras que el ecosistema MagicOS potencia la eficiencia con funciones como el nuevo Magic Portal, que reconoce contextos y anticipa gestos e intenciones.

Pero si la productividad está cubierta, la inteligencia también. Integrado con Gemini y herramientas de Google AI, este terminal se convierte en un verdadero asistente personal. Traducción simultánea de llamadas, compartición de pantalla y vídeo en tiempo real con Gemini Live, búsqueda visual mediante Circle to Search o drag & drop entre apps. La IA deja de ser una promesa y se convierte en una realidad.

En el apartado fotográfico, el dispositivo también supera las expectativas. Una triple cámara compuesta por un sensor principal y un ultra gran angular de 50MP, junto a un teleobjetivo periscópico de 64MP con zoom óptico y digital, se apoya en el motor HONOR Image Engine. Este sistema optimiza retratos, encuadres automáticos, seguimiento inteligente y hasta permite convertir imágenes en vídeo mediante IA. Todo ello mejorado con un doble panel de hasta 5,000 nits de brillo, soporte para Dolby Vision y HDR, atenuación dinámica y filtros inteligentes para proteger la vista.

Maestría que cabe en el bolsillo y perdura en el tiempo

Más allá de la innovación técnica, este dispositivo también se compromete con la privacidad y la longevidad. Integra detección local de deepfakes en videollamadas -sin enviar datos a servidores externos- y procesamiento seguro gracias a HONOR Personal Cloud Compute. Además, incorpora la infraestructura de Google Cloud Risk Controls, una capa adicional de seguridad frente a los riesgos asociados a la inteligencia artificial.

Pero el verdadero compromiso está en el tiempo. A diferencia de otros fabricantes, HONOR garantiza siete años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo en Europa, asegurando que esta obra de ingeniería siga siendo actual, útil y segura durante mucho más que un ciclo de producto habitual.

El HONOR Magic V5 ya está disponible en Europa a un precio de 1.999€. No se trata solo de tener un smartphone que se pliega. Se trata de tener en tu mano, y en tu bolsillo, una pieza diseñada para aquellos que valoran el detalle, el rendimiento y la belleza técnica. Un terminal que reúne la máxima potencia sin renunciar a la portabilidad. En un mercado donde la mayoría compite por destacar, la compañía asiática ha vuelto a poner el listón muy alto apostando por la precisión. Más fino. Más resistente. Otra vez.

