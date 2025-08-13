Paradas con sorpresa para un verano diferente

En ocasiones, lo que empieza con un simple café o un repostaje camino de la playa puede convertirse en una sorpresa inesperada. Repsol te invita a sumar una historia más a tu viaje: la posibilidad de llevarte 10.000 euros. Del 14 de julio al 14 de septiembre, con la promoción " 10.000 motivos más para venir ", cada repostaje desde 30€ o recarga eléctrica desde 8€ pagado con la app Waylet , puede significar un motivo de celebración.

Y es que con la llegada del verano todo empieza a sonar diferente. El motor en marcha, la radio a todo volumen, el aire cargado de ilusiones. Es tiempo de explorar rutas, de paradas planeadas o espontáneas, de nuevos destinos por conocer. Pero también es tiempo de disfrutar lo que ocurre durante el trayecto, de esos momentos que, año tras año, se repiten y ya forman parte de nuestro ritual con la familia o los amigos. Estirar las piernas, elegir nuestro snack favorito, tomar una bebida bien fría para despejarnos o reponer fuerzas con un buen bocadillo, en la estación de servicio de siempre.

Estación de servicio Repsol. Más de 3.300 estaciones repartirán premios.

Kilómetros de verano, historias que se viven en ruta

Al fin y al cabo, moverse también es saber cuándo y dónde parar. Repsol lo sabe, y por ello sus estaciones se adaptan al ritmo de la carretera y a los hábitos de quienes la recorren. Familias, parejas, amigos o viajeros en solitario. Todos encuentran un punto de apoyo entre kilómetros. Paradas que no interrumpen la ruta, sino que la enriquecen.

Y este año, con la promoción "10.000 motivos más para venir" tenemos una motivación extra para detenernos y poner el broche de oro a un verano inolvidable. Un premio a la fidelidad de sus clientes, que siempre confían en Repsol para acompañarles en todos sus viajes.

Desde el 14 de julio y hasta el 14 de septiembre, Repsol sortea 10.000 euros diarios entre los clientes que reposten combustible o recarguen su vehículo eléctrico en cualquiera de sus más de 3.300 estaciones de servicio en España. Para participar, basta con realizar un repostaje igual o superior a 30 euros o una recarga eléctrica de al menos 8 euros, y pagar a través de Waylet, la app de fidelización y pago de la compañía.

Waylet permite pagar desde el móvil sin bajarse del coche.

La mecánica es muy simple: cada vez que un cliente cumpla estas condiciones, entra automáticamente en el sorteo diario de 10.000 euros, lo que convierte cada parada en una oportunidad inmediata de ganar y vivir una experiencia llena de sorpresa y emoción. Es un reconocimiento instantáneo, sin esperas ni trámites. Eso sí, el premio se entrega una sola vez por persona, para que la suerte pueda repartirse entre más viajeros.

Desde el primer café mañanero que da el pistoletazo de salida, hasta el último helado antes de volver a casa. En esta aventura, Repsol es mucho más que una estación de paso, es parte del paisaje y de las historias que se viven en el camino. Porque a veces, detenerse también es avanzar. Y puede que, sin saberlo, estés a las puertas del mejor verano de tu vida.

