Restalia: 25 años formando a profesionales de la restauración organizada

Desde su fundación hace 25 años, Restalia se ha consolidado como una de las principales empresas referentes en la restauración organizada en España, con marcas comerciales que han conseguido fidelizar a varias generaciones y cautivar a millones de consumidores. Para ello, la formación de profesionales y la homologación de los procesos operacionales han sido claves del éxito conseguido, manteniendo una uniformidad imprescindible en los establecimientos de las marcas.

El compromiso con la formación de profesionales ha sido una constante en su trayectoria, buscando una excelencia operativa, la calidad de los productos y el servicio a sus clientes en una red de restaurantes que, entre sus diferentes marcas, suma cientos de puntos de venta en 10 países. Durante más de dos décadas, la compañía ha contribuido significativamente a la industria de la restauración moderna, impulsando la profesionalización, el desarrollo de talento, la digitalización, la sostenibilidad y la productividad en un entorno altamente competitivo.

Los programas de formación de Restalia se han venido adaptando de manera continuada a las novedades tecnológicas del mercado, las tendencias de consumo, los hábitos de los consumidores y los nuevos canales emergentes de venta que han venido conformando una auténtica revolución comercial en nuestro país a lo largo de estos últimos años. La visión de futuro de José María Capitán, fundador de la compañía, en materia de formación, conocimiento y experiencia laboral ha sido fundamental en mantener una política basada en la constancia y el desarrollo tecnológico que la acompaña.

Los ciclos formativos a los establecimientos franquiciados se establecen en tres estadios diferenciados: franquiciados de las diferentes marcas, gerentes de restaurante y equipos de tienda. Cada ciclo contiene a su vez especializaciones concretas en función de sus contenidos y objetivos, tales como formación operacional, tecnológica, de marketing o económica entre otras, consiguiendo un marco de formación general para apoyar a la gestión de los negocios.

El pilar de esta formación es la Academia Restalia, diseñada para atender a un trabajo que nunca acaba, es circular y permanente. Ubicada en las oficinas centrales del Grupo en Madrid, desde este espacio se diseñan y organizan los diversos programas formativos específicos, combinando enseñanza teórica con práctica, tanto en aula como en remoto digital desde los diferentes puntos de venta. Un completo equipo multidisciplinar con amplia experiencia se ocupa de impartir las materias. Restalia fomenta así una metodología de aprendizaje basada en la excelencia operativa y la mejora continua, ofreciendo programas de actualización y reciclaje para que los equipos puedan adaptarse a nuevas tendencias y desafíos del mercado.

La apuesta de Restalia por el fomento de la formación ha permitido que, a lo largo de los años, los franquiciados hayan pasado por sus programas, logrando una inserción laboral exitosa y una mejora en la estandarización del servicio en cualquiera de las marcas de la compañía. La combinación de experiencia, conocimiento, visión de futuro y compromiso con la calidad y la excelencia han sido clave para que la compañía se mantenga como referente en el mercado de las más importantes cadenas de restauración organizada.

