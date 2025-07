EVA, cuando los videojuegos se convierten en deporte

"Jugar al Call of Duty en un campo de baloncesto" es lo que responde Jean Mariotte, CEO de EVA Esports Virtual Arenas, cuando le preguntamos que defina de forma sencilla la experiencia que ofrecen.

Allá por 2015, cuando gestionaba su propia consultoría de tecnología, descubrió, junto a Stephanie Belle (COO) y William Klein (CTO), los otros dos fundadores de EVA, la realidad virtual. Desde aquel primer momento supo que quería hacer algo con esa tecnología tan especial, aunque entonces uno no podía moverse más de 9m con las gafas existentes.

Su obsesión por llevar la experiencia de usuario a la excelencia, junto por la pasión por los videojuegos y los deportes de competición, es lo que ha hecho posible que hoy en día EVA pueda destacar en el mercado, ofreciendo una experiencia inmersiva única, donde poder moverse libremente por una arena de 500m2, las mayores del mundo.

Una nueva era

EVA no es tan solo una revolución en los deportes y en los videojuegos, es un nuevo concepto: una experiencia social, física e inmersiva que está transformando el ocio y el deporte para una nueva generación.

Con tan solo un casco de VR y un arma ligera, los jugadores se sumergen en uno de los mundos que ofrecen sus mapas (más de 15 a día de hoy), para participar de forma directa en una batalla real junto a su equipo.

Imagen del videojuego.

Con más de 20 programadores in-house, EVA crea sus propios videojuegos, que están diseñados específicamente para sus arenas de 32x16m (prácticamente un campo de baloncesto, como soñó Jean hace más de 5 año), lo que permite que se pueda hacer ejercicio intenso a la vez que se disfruta de una calidad técnica llevada a otro nivel.

En Francia, con 45 salas abiertas, existen más de 400 equipos que compiten en un mismo complejo… o a distancia, por ejemplo entre un equipo de París y otro de Toulouse. EVA organiza las ligas (Liga 1, Liga 2, y más de 120 ligas locales) y torneos nacionales e internacionales. El pasado 13 de julio, se celebró la fase final de la copa de Francia en la única sala propia que EVA gestiona en Paris Est, con patrocinadores internacionales y un premio de 30.000 euros, señal clara del crecimiento vertiginoso que el mundo de los esports en realidad virtual está experimentando.

Expansión en España

En diciembre de 2019 EVA se presenta en la Paris Games Week. Fue una semana de locura, con colas de 6 horas para jugar 7 minutos durante 5 días seguidos. A partir de ahí, muchos inversores se interesaron por la marca, y se decidió crecer a partir de un modelo de franquicias para acelerar la creación de esa comunidad que existe hoy en día: más de un millón de jugadores únicos y casi 4.000 suscriptores que pagan alrededor de 50 euros por 4 sesiones todos los meses.

En verano de 2021 abre la primera sala en el noroeste de París, y cinco años más tarde existen en el mundo 60 salas abiertas y operando en más de 10 países diferentes, con un crecimiento esperado de 3 aperturas al mes en los próximos 6 meses (franquicias firmadas en fase de implementación).

En España, se puede disfrutar de esta experiencia en la sala de EVA Madrid, abierta desde finales de 2024, y dentro de muy poco en otras ciudades importantes como Barcelona, Málaga y Valencia.

Mario Trelles, director de Expansión de EVA España, nos afirma que el objetivo es claro: "Replicar el éxito francés y construir una comunidad en nuestro país". También nos explica los factores más importantes para conseguir esa recurrencia de jugadores tan alta: "El recibir las estadísticas después de cada partida y querer mejorarlas, el deseo competitivo de querer escalar en las clasificaciones, el hecho de que continuamente aparezcan nuevos mapas, armas y skins, el ambiente acogedor en las salas, y además, el sentirte bien realizando deporte físico (un jugador afirmó hace poco haber perdido más de 10kg en 6 meses entrenando con su equipo EVA)".

Una oportunidad

EVA aparece en muchos de los rankings de franquicias más interesantes del momento, no solo por el concepto tan innovador y la unión de varios sectores en crecimiento, si no también por su alto retorno y su exclusividad territorial. En Francia, prácticamente no quedan áreas disponibles interesantes, pues hay casi 100 contratos firmados, y algo parecido espera la empresa que ocurra en España (unas 60 franquicias en 4 años).

EVA asegura que el acompañamiento al franquiciado es total, desde el primer interés mostrado en el proyecto, pasando por la búsqueda del local, ayuda a la financiación, seguimiento de las obras, apertura, soporte operativo, marketing y comunicación.

El perfil ideal del franquiciado: emprendedor con conocimiento local de la ciudad donde se abra, apasionados del deporte, los videojuegos o el entretenimiento que quieran liderar una experiencia disruptiva en su ciudad. EVA no es solo una inversión rentable, es también la creación de una comunidad, de una nueva forma de competir y de un espacio donde la tecnología y el deporte se fusionan para el disfrute de todos.

