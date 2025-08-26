¿Una tarjeta para viajar sin preocupaciones? Descubre el ahorro real con la tarjeta imagin débito

Cambiar de país no debería ser motivo de tener que pagar de más por comisiones o gastos inesperados. En muchas ocasiones, al utilizar nuestras tarjetas fuera de España, el viaje puede salir más caro de lo previsto y generarnos sobresaltos de última hora. Las comisiones por pagar en otra divisa o por sacar dinero en cajeros internacionales siguen muy presentes, salvo que utilices una tarjeta con la que tu banco no te cobre comisiones.

En este contexto, la tarjeta imagin débito* se presenta como una alternativa para viajar sin comisiones por parte de imagin y ganar tranquilidad. Cada pequeña acción suma y, al final del viaje, tu bolsillo lo agradecerá.

¿Por qué cada vez más usuarios eligen imagin?

imagin es mucho más que una app financiera 100% digital. Es una plataforma pensada para una generación que busca autonomía e inmediatez desde el móvil. Con una experiencia de uso sencilla y adaptada, permite gestionar el dinero de forma ágil y segura, sin tener que acudir a una oficina para realizar cualquier trámite.

Además, ofrece una propuesta de valor muy completa: desde contenidos sobre educación financiera a través de imaginAcademy hasta experiencias exclusivas de música con imaginMusic. A esto se suman ventajas y descuentos en marcas de referencia.

Dentro de esta experiencia digital, la tarjeta imagin débito se convierte en una herramienta central para el día a día y para viajar sin preocupaciones ni compromisos. Se puede vincular al wallet del móvil para pagar, y desde que la solicitas te la envían en formato físico gratis a casa en un plazo máximo de 10 días. Es válida para pagos cotidianos y también para domiciliar suscripciones a plataformas de streaming, gimnasios, y multitud de sitios más.

Y lo mejor de todo: sin comisión de emisión ni de mantenimiento. Una tarjeta diseñada para un estilo de vida conectado y con libertad de movimiento.

Pagar en otra moneda o retirar efectivo en el extranjero, sin sorpresas

Otras de las ventajas que trae consigo la tarjeta imagin débito es que no aplica comisiones por cambio de divisas cuando se paga con ella en comercios físicos fuera de España. Independientemente del importe, la frecuencia o del día de la semana, la comisión por parte de imagin será del 0%.

Pero no solo eso, sino que también puedes sacar dinero en efectivo a débito en cualquier cajero fuera de España sin comisiones por parte de imagin (puede que la entidad titular del cajero sí te cobre).

Por ejemplo, si haces un viaje a México con tu grupo de amigos y necesitas sacar allí 300€ para gastos comunes, con tu antigua tarjeta te aplicarían un 5% de comisión por retirada y estarías pagando 15€ en comisiones, mientras que con la nueva tarjeta imagin débito, esa comisión desaparece por parte de imagin.

Incluso si estás en España, puedes sacar dinero en más de 11.000 cajeros CaixaBank sin que la entidad cobre un precio por el uso de sus cajeros cuando retires efectivo con tu tarjeta a través de ellos.

Todo bajo control: una forma diferente de viajar

La tarjeta imagin débito se gestiona de principio a fin a través de su app. Desde allí puedes consultar todos tus movimientos, bloquear o activar la tarjeta si la pierdes, pagar con tu móvil o smartwatch, y operar en cualquier país.

imagin te permite gestionar tus finanzas desde la app y viajar con mucho más control que nunca. Es una herramienta pensada para moverte por el mundo con libertad, sin preocupaciones añadidas y con la tranquilidad de saber lo que estás pagando. En un entorno cada vez más conectado, tomar las decisiones acertadas es clave para ser eficiente.

Porque ahorrar sin compromiso no solo es posible, ahora también es inteligente. Para más información, puedes hacer click aquí.

Producido por EcoBrands

*imaginersGen S.A, agente de CaixaBank, S.A. CaixaBank, S.A., comercializa productos de la entidad de pago híbrida CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U. (CPC), con domicilio en Avenida de Manoteras nº 20, Edificio París (28050 Madrid), y entidad que ofrece las tarjetas. El sistema de protección de fondos de usuarios de servicios de pago elegido por CPC es su depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank S.A.