Antonio Sangó (ESIC Aragón): "Nuestra oferta educativa evitará que gran parte del talento joven aragonés tenga que marcharse a estudiar fuera"

Antonio Sangó, director de ESIC Aragón

Aragón se posiciona entre las regiones españolas donde el sector tecnológico está en pleno auge con la implantación en su territorio de importantes compañías tecnológicas. En este contexto, ¿qué empleos están mostrando mayor crecimiento en la comunidad y qué oportunidades generan para los jóvenes?

Es cierto que Aragón se está posicionando como un hub tecnológico debido a las inversiones milmillonarias que se están anunciando. Lógicamente, este auge está generando una amplia gama de oportunidades laborales, especialmente atractivas para los jóvenes. Desarrolladores de software, especialistas en tecnologías emergentes, especialistas en ciberseguridad, analistas de datos, etc. son profesiones que sin duda tienen un gran futuro. Pero no olvidemos que, además de estas nuevas inversiones, en Aragón existe una industria muy potente ya consolidada hace años. Por ello, sin olvidar los nuevos perfiles demandados por la llegada de nuevas empresas, se requerirán perfiles adaptados a los nuevos tiempos, como perfiles en marketing digital o de gestión de contenidos.

En resumen, estamos ante un gran momento, un tiempo de alta empleabilidad, donde las empresas van a valorar la formación técnica, por supuesto, pero también la formación en habilidades y la capacidad de adaptación.

¿Hacia dónde se dirige el mercado laboral aragonés y cómo está adaptando ESIC su oferta formativa para responder a estas nuevas demandas?

Evidentemente, el mercado laboral aragonés de los próximos años va a estar muy influenciado por lo que hemos hablado anteriormente, tanto por la llegada de grandes inversiones como por la "digitalización" que la inmensa mayoría de sectores está experimentando.

ESIC siempre se ha caracterizado por su gran capacidad de adaptación. Siempre hemos estado muy cerca de la empresa por lo que conocemos de primera mano los perfiles más demandados. Por ello, adaptamos los programas formativos, tanto los grados universitarios como los programas Master a lo que la empresa necesita.

Eso sí, aspirar a un mayor abanico de oportunidades pasa por diferenciarse del resto. ¿Qué ofrece ESIC a sus estudiantes para garantizar que su formación realmente les proporcione esa ventaja diferencial?

ESIC está cumpliendo este año su 60º aniversario y contamos con la mayor comunidad de marketing y comunicación en español, que son nuestros antiguos alumnos, más de 75.000.

Tantos años formando a tantos alumnos, nos permite conocer muy bien por qué las empresas buscan perfiles como los de ESIC. La forma de enseñar, la metodología, los valores, el trato a los alumnos o la forma de entender la relación alumno-profesor son elementos diferenciales de ESIC desde hace 6 décadas.

Las áreas tecnológicas, de negocios o el marketing son de las más demandadas por los estudiantes de hoy. Son carreras que exigen a aquellas entidades que trasladan esos conocimientos una actualización constante de su oferta educativa. ¿Es capaz ESIC de poner al día su oferta formativa y práctica?

En ESIC tenemos claro que nos centramos en tres disciplinas: marketing, business y tecnología. En esas tres áreas de conocimiento es donde aportamos valor y donde hemos demostrado ser pioneros, sobre todo en marketing, donde fuimos los primeros en España.

El marketing es un área estratégica de la empresa, y lo es porque se centra en lo más importante: el cliente. Como decíamos antes, nuestra gran relación con la empresa, nos permite adaptarnos con gran rapidez a lo que necesitan. Sabemos los perfiles técnicos que necesitan y las habilidades con las que complementar esos conocimientos. Por ello, impartimos grados universitarios y programas de máster en esas disciplinas con la metodología adecuada.

Ante la irrupción de la inteligencia artificial que supone todo un reto también para los recién graduados en sectores automatizados, es importante la adaptabilidad de los perfiles profesionales a las nuevas tecnologías. ¿Qué papel juega la digitalización en la transformación del empleo en Aragón?

La inteligencia artificial está adquiriendo un protagonismo indiscutible ya que está revolucionando toda la realidad existente y a una velocidad nunca vista anteriormente. Y está revolucionando no solo la forma de trabajar, sino también la forma de aprender y la forma de enseñar.

Lo decimos desde hace tiempo: todo lo que se pueda digitalizar, se va a digitalizar. Por ello, más allá de que la digitalización vaya a jugar (ya lo está haciendo) un papel muy importante en el empleo, el elemento fundamental va a ser la capacidad de adaptación, lo que estamos llamando la "aprendibilidad".

En lo que se refiere a la digitalización, tenemos dos grandes retos por delante. Por un lado, el reto de la humanización, que consiste en asegurar que más tecnología no signifique menos humanidad. Por otro, el reto de la accesibilidad para que la transformación digital no deje atrás a nadie. La transformación no la van a liderar los algoritmos, la vamos a liderar nosotros. Y creo que estamos en el momento justo para hacerlo bien, trabajando para que lo correcto sea fácil.

Después de 30.000 estudiantes matriculados en ESIC Aragón a lo largo de más de treinta años, ¿con qué expectativas ESIC University afronta esta nueva etapa que orientará el futuro profesional de las nuevas generaciones de aragoneses? ¿Qué impacto tendrá la generación de talento de esta universidad en la región?

La reciente adscripción de ESIC Aragón a ESIC University marca un hito histórico para nosotros, pues supone un antes y un después. Nosotros estamos muy centrados en el mundo de la empresa, es nuestra especialidad y no nos vamos a mover de allí, ya que es donde aportamos valor. También tenemos muy claro que nuestro crecimiento ha de ser prudente, trayendo a Aragón únicamente los grados universitarios que ya se imparten con éxito en nuestra Universidad en Madrid. Por ejemplo, los próximos grados universitarios que vamos a traer a Aragón son ADE y Analítica de datos. Sabemos que trayendo esta oferta educativa generaremos dos impactos directos en el talento joven aragonés: por un lado, habrá jóvenes que se quedarán en Aragón en lugar de salir a estudiar a otras comunidades; y, por otro lado, atraeremos universitarios de comunidades vecinas.

¿De qué forma el modelo formativo de ESIC University responderá a los actuales retos del entorno empresarial y tecnológico de nuestro país en general y de Aragón en particular? ¿Qué distingue a ESIC de otras universidades o centros formativos en Aragón?

ESIC, desde hace 60 años, siempre ha respondido a los retos del entorno empresarial de la misma forma: adelantándose y adaptándose a ellos. Una institución educativa ha de ser rigurosa con los planes de estudio, evidentemente, pero eso no es óbice para ser flexible y adaptarse al mundo actual de la forma mas rápida. Los planes de estudio, la metodología, la forma de enseñar han de estar "alineados" con el mundo empresarial y deben ir de la mano.

La Universidad y la empresa han de hablar el mismo idioma. Esa forma de pensar y de actuar ha demostrado que impacta directa y positivamente en la empleabilidad de los alumnos. Y esa es una seña de identidad de ESIC. Los alumnos salen preparados desde el primer día para desenvolverse con profesionalidad en el entorno empresarial.

Y, ¿qué hay del momento de buscar empleo? ¿Cómo pretende esta universidad superar el mantra de la alta tasa de desempleo juvenil?

Bueno, en realidad, la tasa de desempleo juvenil es elevada entre aquellos jóvenes que no se han formado lo suficiente. La tasa entre estos perfiles ronda el 25%. Sin embargo, entre los titulados universitarios, la tasa de paro es mucho baja, alrededor del 12%.

Dicho esto, para una institución educativa, la empleabilidad ha de ser un eje fundamental entorno al que giren dos aspectos: qué enseñar y cómo enseñar. En nuestro caso, el "qué enseñar" y el "cómo enseñar", están completamente alineados con las necesidades de las empresas y, además, entra en juego nuestro departamento de desarrollo profesional.

Este departamento presta un servicio vitalicio a todos los antiguos alumnos de ESIC, por el cual se les presentan todas las oportunidades laborales existentes, no solo en Aragón, sino en todas las Comunidades autónomas donde tenemos Campus.

¿Qué mensaje trasladaría a un joven aragonés que esté decidiendo ahora qué estudiar pensando en su futuro profesional?

Pues el primer mensaje sería de optimismo. Nos encontramos en un gran momento, donde se están anunciando importantes inversiones que van a conllevar la creación de empleos de calidad. También le diría que nunca dude en formarse. Es verdad que implica mucho esfuerzo, pero merece la pena. Además, todo evoluciona muy rápido, por lo que la formación es el único instrumento para estar al día.

Le diría, con los ojos de alguien que ya lleva trabajando muchos años, que la decisión sobre qué estudiar ha de ser una mezcla de cabeza y corazón. Hay que pensar en lo que te gusta, por supuesto, pero sin olvidar las necesidades de las empresas. Y por último, que tenga mucha capacidad de adaptación, pues todo cambia muy rápido y la vida es un permanente aprendizaje.

