Frank Demaille (REDEN): "Queremos que nuestros proyectos generen valor local"

Desde sus inicios en Francia en 2008, REDEN Solar ha crecido hasta convertirse en un referente europeo en el desarrollo de energía fotovoltaica sostenible. Con el respaldo de Macquarie Asset Management, su expansión hacia mercados clave como España ha reforzado su visión a largo plazo, basada en la integración total de la cadena de valor y una fuerte responsabilidad social. En esta entrevista, Frank Demaille (F.D.), CEO, e Inés Bernardo (I.B.), directora para Iberia, explican cómo España ha sido clave para el crecimiento del grupo, detallan su innovador enfoque agrivoltaico y destacan su compromiso con la biodiversidad y los acuerdos energéticos sostenibles.

REDEN Solar ha experimentado un crecimiento notable desde su fundación en 2008. ¿Cómo ha evolucionado la empresa hasta convertirse en un actor clave en la transición energética?

F.D.- Desde nuestros inicios en Francia en 2008, REDEN ha mantenido un compromiso firme con la innovación y la sostenibilidad. Comenzamos desarrollando proyectos agrivoltaicos, combinando energía solar con agricultura y ganadería, una visión que marcó nuestro enfoque desde el principio. Lo que nos diferencia es nuestra capacidad de estar presentes en toda la cadena de valor: fabricamos paneles solares, desarrollamos proyectos, los construimos y los operamos. Esta integración vertical nos ha dado estabilidad, control de calidad y la capacidad de ofrecer soluciones personalizadas. Con el respaldo de Macquarie Asset Management, hemos podido consolidar esta visión a nivel internacional, expandiéndonos a España, Portugal, América Latina y Central, Italia, Grecia y Alemania.

"Diseñamos cada planta solar en diálogo con el territorio, priorizando el respeto ambiental, la biodiversidad y la colaboración con actores locales"

España se ha convertido en uno de los mercados principales para REDEN Solar. ¿Qué hitos destacarían en su trayectoria en el país?

I.B.- España ha jugado un papel fundamental en nuestra evolución. Establecimos nuestra oficina en Madrid en 2011, y desde allí comenzamos a invertir en toda la Península Ibérica y América Latina. Tras el parón renovable entre 2013 y 2018, regresamos con fuerza. Hoy contamos con más de 140 MW en operación y cerca de 600 MW en desarrollo. Además, España fue una elección natural debido a su excelente recurso solar y entorno favorable para proyectos a largo plazo. Aquí hemos consolidado nuestro enfoque local, trabajando estrechamente con propietarios de terrenos, comunidades y autoridades. Esta proximidad nos permite adaptar nuestros proyectos a las necesidades específicas de cada entorno.

¿Cómo influye el modelo de operar en toda la cadena de valor fotovoltaica en la eficiencia y sostenibilidad de sus proyectos?

F.D.- Nuestro modelo integral es una de nuestras grandes fortalezas. Producir nuestros propios paneles y encargarnos del diseño, la construcción y la operación de las plantas nos permite garantizar la calidad, optimizar recursos y reducir el impacto ambiental desde el primer día. También facilita un mayor control de los costes y asegura que las soluciones implementadas sean coherentes con una visión de sostenibilidad a largo plazo. En lugar de depender de terceros, integramos el conocimiento técnico y ambiental en cada fase del ciclo de vida del proyecto.

Además, la responsabilidad social corporativa es una prioridad para REDEN. ¿Qué iniciativas destacan en este ámbito?

F.D.- Para nosotros, la RSC no es un añadido, sino una parte esencial de cómo concebimos cada proyecto. No nos limitamos a cumplir con las exigencias legales, sino que vamos más allá: colaboramos con ganaderos locales para que puedan pastorear en nuestras plantas, instalamos estructuras que favorecen la biodiversidad y desarrollamos medidas específicas para cada región. En Francia, por ejemplo, tenemos paneles solares instalados en invernaderos, lo que permite producir bajo condiciones óptimas. Queremos que nuestros proyectos generen valor para el entorno, no solo energía.

Un ejemplo podría ser el proyecto de Acampo Estrén en Zaragoza representa un hito importante. ¿Qué lo hace un ejemplo de integración renovable y respeto por la biodiversidad?

I.B.- Sí. Acampo Estrén es un proyecto emblemático para nosotros. Con una capacidad de 34 MW, fue diseñado desde el inicio junto con el propietario del terreno, integrando la planta con el entorno agrícola. Es una instalación con bajo impacto visual y con medidas específicas para favorecer la biodiversidad: hemos instalado nidos para aves, hoteles de insectos, bebederos para fauna local y trabajamos con asesores ambientales para minimizar cualquier impacto. Es un ejemplo claro de cómo un proyecto solar puede coexistir armónicamente con la naturaleza y la actividad humana.

"El modelo integral nos permite controlar toda la cadena de valor, mejorando la sostenibilidad y optimizando los recursos a largo plazo"

Y con un PPA a 10 años. ¿Qué importancia tienen estos acuerdos en su estrategia?

I.B.- Los PPAs (Power Purchase Agreements) a largo plazo son clave para estabilizar el mercado energético y atraer inversiones sostenibles. Nuestro contrato de 10 años en el proyecto de Acampo Estrén demuestra cómo estos acuerdos pueden beneficiar a todas las partes: nosotros como productores, nuestros socios compradores y los consumidores finales, que se benefician de precios estables y de una menor huella de carbono. España es uno de los mercados más avanzados en PPAs dentro de Europa, y creemos que este modelo será cada vez más relevante para consolidar la transición energética.

¿Qué visión tienen del futuro de la energía solar en Europa y el papel de REDEN en ese panorama?

F.D.- Estamos convencidos de que la energía solar será la columna vertebral del sistema energético europeo. Nuestro papel será seguir liderando desde la innovación, la integración ambiental y la colaboración con las comunidades locales. Con presencia sólida en mercados clave como Francia, España, Italia y Portugal, y con un modelo de negocio basado en la sostenibilidad a largo plazo, REDEN está bien posicionada para seguir creciendo y aportando a un futuro energético más limpio y resiliente.

