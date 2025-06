Catalunya necessita més de 60.000 empreses que facin pràctiques formatives

Totes les empreses catalanes, sigui quina sigui la seva dimensió i sector, tenen una oportunitat immillorable per captar talent i contribuir a formar-lo en un entorn real i adaptat a les seves necessitats. La nova Llei de la Formació Professional estableix que tota formació tindrà caràcter dual. Això significa que sempre hi haurà una estada significativa d'aprenentatge a les empreses i, per tant, el teixit productiu i les companyies seran, encara més, agents actius en la formació i la capacitació de les persones que apostin per fer formació professional.