Electrolineras, el aliado clave para tener vehículos más limpios y sostenibles

Que el futuro será sostenible o no será ya no se pone en duda. Necesitamos cambiar nuestra forma de relacionarnos con el planeta y sus recursos para tener un mañana. En este contexto, la movilidad es un eje estratégico para conseguir ciudades y entornos más limpios y sostenibles. Para lograrlo, no sólo se necesita el desarrollo de coches eléctricos, sino también la implementación de una adecuada infraestructura.

Conscientes de ello, compañías como Abertis han pisado el acelerador en el despliegue de electrolineras con el claro objetivo de reducir la huella ambiental de todos. Así, el operador, que gestiona 8.000 kilómetros de vías en 15 países de Europa, América y Asia, ha instalado un total de 776 puntos de recarga favoreciendo la penetración de los vehículos eléctricos en países como España, Francia, Italia o Estados Unidos, añadiéndose así a los ya gestionados en otros países como México y Chile.

Sólo en nuestro país, Abertis está implementando desde 2022 la recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos a todas sus áreas de servicio. En total, son 76 puntos de recarga que se despliegan en áreas de servicio de las provincias de Barcelona (Túneles de Vallvidrera y Cadí); Tarragona (C-32 entre Castelldefels y El Vendrell); Zaragoza, Logroño y Bilbao (AP-68). Para llevar a cabo este despliegue, la compañía ha colaborado con Repsol, Cepsa, BP e IONITY. En su mayoría se tratan de electrolineras que disponen de una potencia superior a 150 kilovatios/hora capaces de cargar la batería en tan sólo 30 minutos.

Estas actuaciones forman parte del plan ESG de la compañía que tiene como objetivo poner a disposición de los usuarios electrolineras en todas y cada una de las 29 áreas de servicio de los 633 kilómetros de carreteras que gestiona en todo el estado.

Con este impulso de la movilidad eléctrica, la compañía da muestra de cómo la sostenibilidad es uno de los pilares de su estrategia.

La seguridad como eje

Junto a la sostenibilidad, la seguridad vial es un eje estratégico para el grupo. Por ello, sus actuaciones van encaminadas a ofrecer una infraestructura más segura, siempre de la mano de la innovación. Durante 2024 se ha logrado reducir el índice de mortalidad de usuarios (IF3) hasta los 1,3 puntos, mejorando un 4% respecto a 2023.

En este sentido, Abertis se vale de la inteligencia artificial (IA), el big data o la automatización avanzada para prevenir y detectar situaciones que puedan ocasionar accidentes, así como conseguir una mayor satisfacción del usuario.

Fruto de esta meta nace el Future Road Lab, un laboratorio de pruebas pionero en la autopista C-32. Su principal objetivo es poner a prueba y perfeccionar nuevas herramientas y sistemas de gestión de la red viaria, sentando así las bases para implementar soluciones de movilidad y seguridad en las vías gestionadas.

Otras acciones enfocadas a reducir la accidentabilidad son la mejora continua en los recursos de señalización, asistencia mecánica y sanitaria que permiten ofrecer una respuesta ágil y eficaz a los accidentes.

Asimismo, Abertis desarrolla foros de seguridad vial, asociación con otros operadores de movilidad para proyectos de información continuada, instalación de barreras metálicas, señalización, bandas sonoras y luces.

Por otro lado, a través de su Fundación, y con el apoyo de sus filiales, impulsa distintas campañas de sensibilización, enfocadas a prevenir las principales problemáticas detectadas en los resultados de los observatorios de comportamiento de los conductores que se realizan periódicamente en cada una de las unidades de negocio. Los tres grupos prioritarios son menores, jóvenes y conductores mayores.

Por último, a nivel de seguridad vial, cabe destacar el soporte específico de la Fundación Abertis a UNICEF para apoyar el programa Global 2020-2030 de seguridad vial, comprometido en la lucha contra los accidentes de tráfico, a través del programa Rights of Way en Brasil e India.

Con todo, Abertis alinea sus objetivos con los marcos internacionales promovidos por Naciones Unidas, siendo el caso de la reducción de las víctimas mortales en accidentes de tráfico en consonancia con la Segunda Década de Acción de Road Safety de Naciones Unidas para 2030.

Producido por EcoBrands