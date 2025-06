"Queremos ser una marca cada vez más innovadora, sostenible y conectada con las personas"

Con la reciente apertura de su tienda número 400 en la localidad valenciana de Massalfassar, Domino's Pizza refuerza su peso en el mercado español. Sobre los retos, oportunidades y próximos pasos de la compañía, hablamos con Cosme Torrado, director de Alsea Domino's Pizza en España.

¿Qué significa para Domino's Pizza alcanzar las 400 tiendas en España?

La apertura de la tienda número 400 es un hito muy importante que refleja 15 años de crecimiento sostenido, basado en una visión clara, un modelo sólido y una ejecución disciplinada. Este logro refuerza la solidez del modelo de negocio, que ha demostrado ser resistente incluso en situaciones adversas como la pandemia, y tener la capacidad de crecimiento exponencial en el periodo que se abrieron hasta 50 tiendas por año. Además, consolida la posición de Domino's Pizza dentro del grupo Alsea, el tercer franquiciado de la marca más importantes del mundo, con fuerte presencia en países como México, España, Colombia y Uruguay con más de 1550 tiendas.

La apertura de la tienda número 400 en Massalfassar (Valencia) vino acompañada de una iniciativa solidaria junto a la organización empresarial del sector del comercio en la Comunidad Valenciana Confecomerç. ¿Cómo surge esta acción?

Queríamos que esta apertura tuviera un componente de apoyo a la comunidad local, especialmente tras los daños que provocó la DANA en más de 8.000 comercios de la Comunidad Valenciana, con pérdidas de hasta 150.000 € por negocio. Incluso en Domino's Pizza nos vimos directamente afectados, con daños en cinco de las tiendas .

Con el objetivo de contribuir a la recuperación del tejido comercial local, nos sumamos a la campaña "El comercio salva al comercio", impulsada por Confecomerç. Así, destinamos íntegramente la facturación del primer día de apertura de Massalfassar y del beneficio generado por el menú solidario "Don al Comerç" durante la semana del 9 al 15 de junio en todas las tiendas de Valencia.

Inauguración del restaurante número 400 de Domino´s Pizza en el C.C. El Manar de Massalfassar (Valencia)

¿Cuál es la estrategia para mantener el ritmo de crecimiento y, al mismo tiempo, reforzar el compromiso social?

Nuestra estrategia combina expansión territorial, excelencia operativa, digitalización, innovación de producto y compromiso social. Contamos con un equilibrio entre tiendas propias y franquicias, lo que permite crecer de forma ágil y eficaz sin perder el control sobre los estándares de calidad y servicio. Además, Domino's Pizza apuesta firmemente por la transformación digital, canalizando casi el 50?% de sus ventas a través de plataformas online propias, que incluyen sistemas avanzados de pedidos, seguimiento en tiempo real, geolocalización y herramientas tecnológicas para optimizar las operaciones en tienda.

El compromiso social también forma parte estructural de esta estrategia. La compañía ha desarrollado un programa llamado "Aperturas con causa", a través del cual cada nueva tienda abre con una acción solidaria concreta en beneficio de la comunidad local. Esta política refuerza el vínculo emocional con el entorno, posicionando a Domino's Pizza como una marca comprometida más allá de lo comercial. En conjunto, estas acciones garantizan un crecimiento sostenido y alineado con los valores de responsabilidad social, cercanía con el barrio y excelencia.

¿Cómo contribuye Domino's Pizza al empleo y al desarrollo económico en las comunidades donde abre nuevas tiendas?

Cada nueva apertura genera empleo directo. Por ejemplo, la tienda 400 de Massalfassar ha creado 24 puestos nuevos de trabajo. La empresa prioriza la contratación de personas que residan en la zona, fomentando así la prosperidad del barrio. Además, contamos con la comunidad interna la "Tribu Domino's Pizza", un equipo comprometido que gestiona los procesos de selección desde España basado en valores compartidos, criterios de contratación claros y un fuerte sentido de pertenencia, lo que transforma la experiencia laboral y promueve el desarrollo profesional dentro de la compañía.

Con un 25% de cuota de mercado y presencia en todas las provincias españolas, ¿cuáles han sido las claves de esta expansión y liderazgo?

Se debe a una serie de factores estratégicos estrechamente interrelacionados. Uno de los principales ha sido la implementación de un modelo mixto de expansión, que combina tiendas propias con franquicias. Este sistema ha permitido a la marca crecer con rapidez, adaptándose al conocimiento y necesidades locales sin renunciar al control y la coherencia en la experiencia del cliente.

Otro elemento diferenciador ha sido el fuerte respaldo que la compañía proporciona a sus franquiciados. Domino's Pizza no solo ofrece formación y herramientas de gestión, sino que ha desarrollado programas de incentivos específicos para emprendedores que deciden abrir más de una tienda al año, premiando su compromiso y visión a largo plazo. Esto ha incentivado un crecimiento orgánico y una red sólida de socios estratégicos.

La digitalización también ha jugado un papel fundamental en este éxito. Domino's Pizza ha invertido de forma constante en plataformas tecnológicas que mejoran la experiencia del cliente y optimizan la operativa, desde el pedido online hasta la entrega a domicilio. Esta orientación digital, sumada a una continua innovación en producto, promociones diferenciadoras y campañas alineadas con el estilo de vida urbano y familiar, ha consolidado su posición como una marca moderna, eficiente y emocionalmente conectada con sus consumidores.

¿Están explorando nuevas líneas de negocio o innovación en producto para seguir creciendo?

Así es. La compañía se guía por la estrategia global "Hungry for MORE", basada en cuatro pilares: ofrecer el producto más delicioso (Most delicious food), garantizar una ejecución impeca-ble en tienda (Operational excellence), mantener una propuesta de valor atractiva y competitiva (Renowned value), y lograrlo todo gracias a los mejores equipos y franquiciados (Enhanced by best-in-class teams & franchisees). Además, la innovación va más allá del producto, ya que abarca también la experiencia del cliente y la operativa interna. Domino's Pizza ha sido pionera en aplicar soluciones tecnológicas desde sus inicios, como la creación de las cajas apilables o las bolsas térmicas HeatWave. Hoy, esta vocación continúa mediante plataformas propias para pedidos digitales, integración de sistemas de seguimiento y herramientas de gestión que mejoran tanto el rendimiento del equipo como la eficiencia de las entregas

Domino's Pizza forma parte hoy del grupo Alsea, tercer franquiciado mundial de la marca, presente en mercados como México, Colombia o Uruguay

Después de 15 años en España, toca hacer balance. ¿Qué ventajas y desafíos han identificado al trabajar con el modelo mixto de tiendas propias y franquicias?

Hemos identificado múltiples ventajas, como que el modelo mixto nos permite llegar rápidamente a más territorios, adaptándonos a las particularidades de cada región sin perder calidad ni coherencia de servicio. Actualmente, aproximadamente un 20% de las tiendas Domino's Pizza están gestionadas por franquiciados y la compañía busca seguir creciendo apoyado en ellos. Muchos de estos franquiciados han desarrollado su carrera dentro de la compañía, lo que refuerza una cultura de crecimiento interno y de compromiso a largo plazo que se traduce en una red cohesionada y resiliente.

Sin embargo, el principal desafío que implica este modelo radica en asegurar una experiencia homogénea y de calidad en todos los puntos de venta. Para abordar este reto, hemos desarrollado una sólida estructura de soporte a nuestros franquiciados, incluyendo formación especializada, herramientas tecnológicas y programas de expansión personalizados.

¿Qué le diría a un emprendedor que esté pensando en abrir una pizzería?

Le diría que Domino's Pizza es mucho más que una franquicia: es un proyecto compartido donde no estará solo. Desde el primer día ofrecemos acompañamiento real, con asesoramiento 24/7, formación completa y herramientas que simplifican la gestión diaria del negocio. Queremos que cada franquiciado sienta su tienda como propia, pero con el respaldo y el know-how de una marca internacional líder. Además, unirse a Domino's también significa acceder a sinergias en la gestión de costes de producto, gracias a acuerdos centralizados y una estructura optimizada, además de contar con tecnología innovadora que facilita la operativa, mejora la experiencia del cliente y permite tomar decisiones basadas en datos. En definitiva, creemos en relaciones a largo plazo con personas que compartan nuestra visión, compromiso y espíritu emprendedor.

En el caso de contar ya con una pizzería u otro establecimiento de restauración, ¿qué ventajas tiene reconvertirlo en un Domino's?

Representa un oportunidad estratégica y rentable, ya que permite optimizar la inversión inicial, reduciendo en más del 50% los costes de construcción y acortando los plazos de obra hasta la mitad. Además, al contar ya con permisos previos, el proceso administrativo es mucho más ágil. Y, por supuesto, su mayor fortaleza es que ofrece el respaldo de una marca internacional consolidada, con más de 20.000 tiendas en el mundo, soporte continuo y una red global de aprendizaje. Todo esto convierte la reconversión en una vía rápida y segura para transformar un negocio existente en una franquicia de éxito con gran reconocimiento de marca y respaldo operativo.

¿Cómo visualiza el futuro de Domino's Pizza en los próximos años?

Veo a un solo Domino's Pizza dentro de Alsea, muy enfocado a brindar el mejor servicio a través de la tecnología y la innovación. No tengo duda de que seguiremos siendo uno de los referentes del sector, como lo hemos demostrado durante estos 15 años en España. Nuestra visión de futuro está claramente alineada con nuestra estrategia internacional "Hungry for MORE", que guía cada paso que damos hacia una propuesta más deliciosa, eficiente, competitiva y cercana.

Seguiremos invirtiendo en soluciones tecnológicas que mejoren la experiencia del cliente y optimicen nuestras operaciones: desde plataformas digitales más intuitivas hasta herramientas internas que faciliten el trabajo en tienda. Pero también vamos a seguir innovando en producto, como ya lo estamos haciendo con lanzamientos recientes como la Croissantísima, que ha tenido una gran acogida, o nuestra nueva Pizza Burger, que lanzamos ayer mismo para seguir sorprendiendo al consumidor con propuestas diferentes, atrevidas y de calidad.

Aspiramos a consolidarnos como una marca aún más cercana y relevante para los consumidores, que no solo ofrece una excelente pizza, sino también una experiencia completa y un compromiso real con las comunidades donde operamos. En los próximos años, Domino's Pizza será una marca todavía más innovadora, más digital, más sostenible y, sobre todo, más conectada con las personas.

