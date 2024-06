Estos son los neumáticos que responden a cualquier exigencia... también las del coche eléctrico

El bagaje de Michelin en la electrificación no es nuevo. Más de 10 años de experiencia con los fabricantes de vehículos lo avalan. Actualmente, Michelin equipa 7 de cada 10 vehículos premium eléctricos. Los ingenieros trabajan en estrecha colaboración con las principales marcas de coches eléctricos como Porsche, Mercedes-AMG, BMW, Volkswagen, Ford, Lucid, Hyundai, BYD, XPENG… para diseñar neumáticos con prestaciones que importen a los propietarios de automóviles CERO emisiones y hagan más agradable la movilidad eléctrica.

Todos los neumáticos Michelin son compatibles con todas las tecnologías que ofrecen los fabricantes de vehículos (de coche, moto…), sean eléctricos, híbridos, de combustión o de pila de combustible, aunque es cierto que las nuevas formas de movilidad requieren de vehículos con unas características que a su vez necesitan neumáticos más exigentes.

El vehículo eléctrico aumenta el nivel de estrés del neumático en varios criterios de forma simultánea, lo que representa un desafío para los fabricantes de neumáticos. El mayor cambio proviene del peso, que siempre es mayor en los vehículos impulsados por baterías. Para una misma dimensión los neumáticos a veces tienen que soportar desde unas pocas docenas (tecnología híbrida suave mild-hybrid) hasta varios cientos de kilos más en los modelos eléctricos (BEV). Y en este gran reto, Michelin no ha tenido que cambiar su cadena de fabricación porque ha sido y es una marca que exige que todos sus neumáticos respondan a las nuevas formas de movilidad y a las necesidades de los vehículos en términos de seguridad, duración, eficiencia energética, resistencia a la carga y ruido.

Neumáticos para eléctricos

Es el caso, por ejemplo, de los neumáticos Michelin Pilot Sport EV y Michelin e.Primacy, que han sido diseñados específicamente para cumplir con los requisitos de los fabricantes de coches. También de las gamas de los Michelin All Season, para las cuatro estaciones o para todos los climas, capaces de aprobar el examen de exigencia de los coches eléctricos.

Michelin Pilot Sport EV es el primer neumático del fabricante desarrollado para satisfacer los requerimientos específicos de los usuarios de vehículos deportivos de propulsión eléctrica. Un neumático fruto de la experiencia adquirida por Michelin en la Fórmula E, que se caracteriza por su bajo nivel de ruido de rodadura para proporcionar un mayor confort de marcha, y por su desarrollo eco-responsable, que ofrece un balance neutro de emisiones de CO2 en el momento de la compra. Incorpora, por ejemplo, la tecnología ElectricGrip CompoundTM, presente en la parte central del dibujo de la banda de rodadura con un compuesto de goma de alta rigidez, para proporcionar el máximo agarre de cara a la transmisión del par motor que entregan los coches deportivos de propulsión eléctrica.

Michelin Piloto Sport EV.

Michelin e.Primacy, por su parte, es el primer neumático Michelin diseñado teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, es decir, integrando la evaluación de su impacto medioambiental desde el diseño hasta el reciclado. Al combinar distintas tecnologías, es muy eficaz en términos de resistencia a la rodadura, lo que contribuye a aumentar la autonomía de los vehículos eléctricos. Por lo tanto, durante su utilización es ecológico y económico, garantizando al mismo tiempo las prestaciones de seguridad, adherencia y duración. Está disponible en 3 dimensiones: 235/50 R 20 104V, 235/55 R 19 105V y 225/55 R 19 103V.

Michelin e.Primacy, el primer neumático Michelin diseñado teniendo en cuenta todo su ciclo de vida.

Michelin CrossClimate, los neumáticos con los que podrás circular en cualquier época del año con total seguridad, están diseñados para ofrecer un alto nivel de durabilidad y prestaciones. Son un interesante aliado para tus desplazamientos, ya que combinan las características de los neumáticos de verano y los de invierno ofreciendo un buen nivel de agarre y duración de la banda de rodadura sin importar la estación del año: en seco y en mojado, en invierno y en verano, y también sobre nieve.

Michelin CrossClimate, los neumáticos All Season compatibles con tu coche eléctrico y para cualquier época del año.

Tres puntos clave en el eléctrico

Como hemos mencionado, debido a su batería, los vehículos eléctricos son más pesados que sus homólogos de combustión interna y, sin embargo, cuentan con una aceleración inicial más rápida. En cuanto pisas el acelerador, estás inmediatamente al 100% de la potencia del vehículo, mientras que con un vehículo de combustión el motor se acciona gradualmente. Esto significa que las transferencias de peso son mucho más intensas que con un vehículo de combustión. Esta particularidad, unida a un par elevado, un motor más silencioso y la búsqueda constante de una mayor autonomía de la batería contribuyen a que los vehículos eléctricos sean especialmente exigentes con los neumáticos. Veamos cómo trabaja Michelin en los tres puntos claves del neumático para el coche eléctrico.

Michelin trabaja para que sus neumáticos contribuyan a aumentar la autonomía del coche eléctrico.

Conseguir más autonomía

Uno de los objetivos que persigue Michelin con sus neumáticos para eléctricos es el de conseguir maximizar la autonomía de la batería. Para ello los vehículos eléctricos o híbridos necesitan neumáticos de baja resistencia a la rodadura. Desde 1992, con el neumático Michelin Energy, el fabricante ha dividido por más de 2 la resistencia a la rodadura de los neumáticos para coches. A día de hoy, ofrecen productos, como el mencionado Michelin Pilot Sport EV, que amplían la autonomía hasta 60 km gracias a su baja resistencia a la rodadura.

Que el neumático dure más

Los vehículos eléctricos y coches híbridos necesitan neumáticos de gran duración. El elevado par motor y el peso de la batería repercuten en el desgaste de los neumáticos. En 1946, el fabricante de neumáticos desarrolló el Michelin X, el primer neumático radial, que aumentó significativamente la duración de los neumáticos (entre 2 y 3 veces). Desde entonces, no han dejado de ofrecer neumáticos de larga duración. Las prestaciones como la frenada, la tracción, el agarre y la conducción están diseñadas para durar hasta el límite de desgaste legal, lo que se traduce en que tengas que cambiar los neumáticos con menos frecuencia, ahorrando dinero y ayudando a reducir tu impacto en el medio ambiente.

Conducir con el mínimo silencio

El ruido del coche eléctrico que oímos es el sonido de los neumáticos al rodar sobre la superficie de la carretera. No es que los neumáticos de los coches eléctricos hagan más ruido que los de los modelos de combustión, es simplemente que un motor eléctrico casi no hace ruido y nos volvemos más sensible a cualquier sonido adicional. Este ruido de los neumáticos depende del estado de la carretera que genera vibraciones en el interior, y es aquí donde los fabricantes de neumáticos, y de automóviles, tienen un verdadero reto en sus manos. También depende de la velocidad a la que conduzcamos. Cuanto más rápido, más oiremos el silbido del coche.

Para Michelin, la solución para minimizar este ruido de los neumáticos es una compleja combinación del dibujo de la banda de rodadura. La tecnología Acoustic de la marca (consiste en la aplicación de espuma de poliuretano en el interior del neumático, que absorbe el ruido generado por el contacto con las irregularidades de la superficie de la carretera), reduce el ruido interior percibido hasta un 20%.

