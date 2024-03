Aerotermia y bombas de calor: clave para lograr el mayor ahorro energético en el hogar todo el año

El sistema ECODAN y las bombas de calor de Mitsubishi Electric se presentan como la mejor opción para disponer de una calefacción eficiente y disminuir el consumo energético. Los sistemas tradicionales se han quedado atrás en búsqueda de otros nuevos que puedan proporcionar el mayor confort y el máximo ahorro posible.

¿Qué es la aerotermia?

La aerotermia es una tecnología basada en la bomba de calor que utiliza el aire exterior como fuente de energía renovable. Capta la energía térmica del aire, incluso a bajas temperaturas, y la transfiere al interior de la vivienda para proporcionar calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria (ACS) permitiendo ahorrar un 80% en la factura energética.

El sistema de aerotermia ECODAN de Mitsubishi Electric no necesita instalación de gas ni de ningún otro tipo de combustible, ni la obligación de inspecciones periódicas puesto que, al no haber ningún tipo de combustión, no hay riesgo de incendio, explosión o intoxicación. Además, su instalación y mantenimiento son muy sencillos.

Por ello, ECODAN, tecnología exclusiva de Mitsubishi Electric, se presenta como la solución más eficiente ya que garantiza la eficiencia energética con refrigerantes más sostenibles.

Este sistema basado en la aerotermia está compuesto por una unidad exterior y otra interior, y utiliza una fuente de energía renovable e inagotable: el aire. La energía que necesita ECODAN para calentar tu hogar, depende de 2 fuentes: un 20% del suministro eléctrico y el 80% restante del aire exterior, con lo que sólo pagas el 20% de lo que consumes. ECODAN, además, no se ve afectado por las restricciones europeas en el consumo de gas y otros combustibles fósiles.

Su práctico control de estancias permite mantener la temperatura más confortable en cada espacio, ahorrando energía de forma sencilla. Además, utiliza un solo mando de control para todo, incluyendo radiadores y suelo radiante. Asimismo, permite controlar el sistema a distancia, desde cualquier ordenador, Tablet o Smarthphone conectado a Internet.

Diferencias clave:

Fuente de energía : la principal diferencia radica en la fuente de energía que utilizan. La aerotermia se limita al aire exterior, mientras que las bombas de calor pueden usar aire, agua o suelo.

: la principal diferencia radica en la fuente de energía que utilizan. La aerotermia se limita al aire exterior, mientras que las bombas de calor pueden usar aire, agua o suelo. Eficiencia : la eficiencia de la aerotermia es muy alta. Puede alcanzar un COP (coeficiente de rendimiento) de hasta 5, lo que significa que, por cada kW de energía eléctrica consumida, produce 5 kW de energía térmica.

: la eficiencia de la aerotermia es muy alta. Puede alcanzar un COP (coeficiente de rendimiento) de hasta 5, lo que significa que, por cada kW de energía eléctrica consumida, produce 5 kW de energía térmica. Aplicaciones: la aerotermia proporciona calefacción, aire acondicionado y ACS.

¿Qué es una bomba de calor?

Una bomba de calor es un equipo compuesto por una unidad interior y otra exterior que funciona como un "transportador" de energía térmica. Su principio fundamental es absorber calor de un ambiente (exterior) y transferirlo a otro (interior) para climatizar la vivienda.

Las bombas de calor son versátiles y pueden utilizarse tanto para calefacción como para aire acondicionado. Además, son una alternativa sostenible y eficiente, ya que aprovechan energía gratuita de fuentes naturales.

Mitsubishi Electric cuenta con una amplia gama de bombas de calor, entre las que se encuentra la serie MSZ-LN Kirigamine Style, que se presenta como la opción más eficiente de bomba de calor. Una de sus principales características es que cuenta con la máxima clasificación energética (A+++). En invierno calienta la casa al momento y en verano la refresca y protege de altas temperaturas.

Asimismo, esta serie ajusta su funcionamiento a modo "ahorro" en caso de no haya nadie en la habitación gracias a su tecnología 3D I-see Sensor, que mide la temperatura en 3 dimensiones para redirigir el aire hacia donde detecta desequilibrio, siendo capaz de memorizar aquellas "zonas críticas" para ajustar automáticamente el flujo del aire. Su sistema MELCloud, ofrece un control wifi integrado que permite controlar el aire acondicionado desde cualquier dispositivo, permitiendo el acceso a la información del consumo eléctrico a través de la App para tener el control total del sistema.

Además, su sistema de filtrado Plasma Quad (incorporado de serie) exclusivo de Mitsubishi Electric es el único que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Esta tecnología es capaz de inhibir en 99,8% del SARS-CoV-2(***), neutraliza el 99% de los virus y bacterias y elimina el 98% de los alérgenos del aire.

¿Cuál elegir?

Son muchas las variables que influyen a la hora de elegir el sistema más adecuado para tu hogar. Algunas de ellas pueden ser el número de metros cuadrados de tu casa, la cantidad de personas que conviven e incluso la orientación de la fachada.



Entra en nuestra calculadora online para descubrir qué modelo es el que mejor se ajusta a tus necesidades y compáralo con tu actual sistema de climatización.

En este contexto, Mitsubishi Electric ofrece una amplia gama de bombas de calor y sistemas de aerotermia para que elijas la mejor opción para tu hogar. Desde la serie MSZ-LN de bombas de calor aire-aire hasta el sistema Ecodan Hydrobox Duo de aerotermia, que te permitirá reducir la factura energética en un 80%.

En resumen, la aerotermia y la bomba de calor son soluciones muy eficientes, sostenibles y versátiles que logran los objetivos de reducción de emisiones y aumento del ahorro energético. Todo ello, con una alta rentabilidad y períodos cortos de amortización.

Además, los sistemas de aerotermia son compatibles con fuentes adicionales de energía renovable, como las placas solares, lo que puede maximizar la eficiencia y reducir aún más el consumo energético, proporcionando una solución más completa y sostenible.

Según la tipología de la bomba de calor, aunque todas las opciones son altamente eficientes y sostenibles, existen algunas diferencias sutiles entre ellas:

Producido por EcoBrands.