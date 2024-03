InLac mostrará en Alimentaria 2024 el potencial de los quesos españoles

La Organización Interprofesional Láctea (InLac) contará con un stand agrupado bajo la marca "Quesos de España", situado en HOSTELCO & RESTAURAMA (pabellón 6, stand B400). En este sentido, se creará una experiencia gastronómica única, dirigida al canal HORECA, para mostrar la excelencia, diversidad y gran variedad de los quesos españoles a lo largo de todo el territorio nacional, con la colaboración de 12 queserías españolas, que darán a conocer sus quesos artesanos y gourmet entre los profesionales.

La edición de Alimentaria desplegará un amplio programa de actividades que permitirá abordar los principales retos y desafíos que tiene ante sí la industria alimentaria en cuanto a innovación, digitalización e internacionalización de sus mercados. Y el queso de origen nacional brillará con luz propia.

Participarán, así, 12 queserías innovadoras, modernas y con ganas de crecer y dar a conocer sus quesos. Estas queserías, que acudirán a Alimentaria de la mano de InLac, se caracterizan por elaborar quesos artesanos y gourmet, pero tienen suficiente volumen para suministrar a los canales Trade y Horeca. Las queserías coexpositoras destacarán por la presentación culinaria de sus quesos y usos gastronómicos. Doce queserías que representarán las diferentes zonas geográficas, y mostrarán la gran variedad y diversidad de quesos españoles en función del tipo de leche empleada (vaca, oveja, cabra y/o mezcla), proceso de elaboración, curación, etc.

Tal y como explican desde InLac, cada quesería participante está situada en España y destaca por un modelo productivo que impulsa la sostenibilidad del medio rural y la defensa del medio ambiente y el territorio.

Campaña Quesea

InLac ha impulsado una potente campaña de información que, bajo en nombre de Quesea con Quesos de España promueve el conocimiento y consumo de "nuestros riquísimos, sostenibles y saludables quesos", contemplando entre otras acciones, la asistencia a ferias de referencia como es el caso de Alimentaria 2024. "Tenemos más de 150 variedades y más de 30 figuras de calidad por descubrir y disfrutar. Estamos poniendo en valor que, cuando tomamos queso de origen nacional, estamos apoyando también a los productores locales, el desarrollo económico de las zonas rurales, los ecosistemas ligados a la actividad ganadera y láctea y el medio ambiente", subraya el presidente de InLac, Daniel Ferreiro.

A juicio de InLac, todavía hay bastante desconocimiento entre los consumidores sobre la versatilidad y amplitud de oferta que existe en las comunidades autónomas que puede deberse a que los lineales de los supermercados abundan quesos más genéricos, motivando que ciertos quesos regionales o menos conocidos no estén tan presentes en estos establecimientos. A lo que se suman, la distorsión de importaciones de quesos de bajo valor añadido que llegan al mercado procedentes de otros países.

De ahí que sean tan importantes campañas como Quesea con Quesos de España, cuyo objetivo es incrementar el grado de conocimiento de los consumidores sobre las variedades de quesos disponibles que se pueden encontrar a lo largo y ancho del país, entre otros aspectos. Y es que, en las degustaciones públicas que ha impulsado InLac en el marco de esta campaña, como la que tuvo lugar durante el puente de la Constitución a las puertas del Teatro Capitol de Madrid, "pudimos comprobar que hay un gran interés por parte de los españoles en ampliar sus horizontes y descubrir los sabores y las texturas que nos brinda nuestra rica tradición quesera", explica el presidente de InLac.

En todo caso, el punto de partida es muy positivo, ya que los consumidores españoles se inclinan en un 90% por consumir quesos de España. Es decir, 9 de cada 10 consumidores prefieren consumir quesos de origen nacional, de acuerdo con una reciente encuesta desarrollada por IPSOS para la Interprofesional.

"Encontramos múltiples razones que nos sitúan como uno de los países con mayor tradición quesera: contamos con una gran diversidad geográfica, una rica tradición ganadera, nuestros productores utilizan métodos de elaboración ancestrales y hay una cultura gastronómica muy arraigada en torno al queso", destaca la directora gerente de InLac, Nuria María Arribas.

Y es que los quesos españoles son mucho más que un alimento: son una obra de arte culinaria que refleja la pasión y el esfuerzo de innumerables personas. Detrás de cada queso, hay ganaderos que cuidan con cariño a sus rebaños, cooperativas que trabajan incansablemente para transformar la leche en quesos de calidad e industrias que perfeccionan sus técnicas a lo largo de generaciones, tal y como exponen desde InLac.

"La tradición quesera en España tiene profundas raíces culturales. La producción de quesos ha sido una parte integral de la dieta y la cultura gastronómica en todas las regiones de nuestro país durante siglos. La transmisión de conocimientos y técnicas de generación en generación ha contribuido a que produzcamos los mejores quesos del mundo", concluye Arribas.

Campaña de promoción en EEUU

Pero no sólo en España. En EEUU, InLac ha impulsado la campaña Discover the European Cheestories with cheeses from Spain (una iniciativa que arrancaba en 2023 con un evento en Nueva York y que se dilatará hasta febrero de 2026).

La campaña se ha propuesto aumentar en un 10% el nivel de conocimiento sobre las bondades de nuestros quesos, marcados por los elevados estándares de producción vigentes en la Unión Europea, potenciado sus características en términos de calidad, sabor, trazabilidad y seguridad de los alimentos. Y, al mismo tiempo, las acciones divulgativas diseñadas pretenden incrementar el conocimiento sobre la variedad y diversidad de los quesos de origen español en otro 10%.

Esta campaña de promoción de InLac y la UE permitirá potenciar el conocimiento de los quesos europeos de forma escalonada, haciendo hincapié en la comunicación a los profesionales, tanto importadores como el sector horeca. Un mix de actividades muy completo y diverso integrará presencia en ferias anualmente en distintos puntos de EEUU, acuerdos de colaboración trade-horeca que den a conocer el producto a los profesionales, acciones en medios de comunicación y en punto de venta, entre otras.

Además, con el fin de mantener informados a los exportadores y fomentar el conocimiento de este alimento en Estados Unidos, se ha habilitado un microsite en inglés para comunicar todas las actividades al tiempo que se incluirá una plataforma de atención al distribuidor y exportador para facilitarles las herramientas necesarias para estimular la internacionalización.

EEUU es el tercer país más poblado por detrás de China e India. Dentro de diez años, este coloso tendrá casi 350 millones de habitantes, que demandarán crecientes cantidades de alimentos como quesos. Y se estima que el consumo de queso per cápita aumente más del 4,3% hasta el 2027.

Los envíos desde España a los Estados Unidos continúan teniendo gran importancia. En 2022 se exportaron unas 8.600 toneladas por valor de 90 millones de euros; de tal forma, que se consolida como el tercer mercado exterior en valor y el cuarto en volumen en esta categoría. Entre los quesos españoles más apreciados en EEUU, podemos encontrar quesos de vaca, oveja, cabra y mezcla, así como quesos con sellos de calidad como el Manchego, el Murcia al vino o el Mahón-Menorca.

De esta forma, EEUU es un destino clave en el imparable proceso de mayor internacionalización del sector quesero nacional, cada vez más conocido y reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras.

