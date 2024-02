Mirna Solera (Finalin): "En Finalin no solo ofrecemos seguros, sino sobre todo una experiencia integral"

¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa?

Finalin Seguros es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia. Sus comienzos, como compañía de decesos, nada tienen que ver con la empresa que hoy en día somos. En la actualidad Finalin es una correduría cuya segunda generación llegamos pisando fuerte y con la convicción de que la adaptación y la tecnología deben ser nuestros estandartes para acercarnos a unos clientes cuyo lenguaje digital dista mucho del que hasta ahora veníamos aplicando.

¿Cuál es su estructura actual?

La esencia de nuestro modelo de negocio radica en la creación de vínculos sólidos y a largo plazo con nuestros clientes. Para ello contamos con gestoras personales que desempeñan un papel fundamental en cada etapa del proceso, desde la detección de sus necesidades específicas hasta el asesoramiento y el diseño de soluciones que se adapten a las circunstancias individuales de cada cliente. Para respaldar su trabajo, disponemos de un sólido back office que abarca áreas clave como administración, gestión de siniestros y desarrollo de ofertas. En resumen, en Finalin no solo ofrecemos productos de seguros, sino sobre todo una experiencia integral.

¿Cuál es la propuesta de valor de Finalin dentro del sector asegurador?

Siempre decimos entre nosotros que somos como el Bar Pepe. El Bar Pepe no es el más barato ni ofrece comida al momento, pero en El Bar Pepe se te saluda por tu nombre. No somos Compañía de venta Directa, no somos los más baratos y no entramos en guerras de precios, pero conocemos a nuestros clientes, sabemos su estado de salud, sus necesidades económicas, sus hobbies y aficiones, cuando es buen momento para asegurar o cuando tenemos que ir en persona para supervisar un siniestro por el simple hecho de ofrecerles tranquilidad.

¿Qué tipo de productos ofrecen al mercado?

Trabajamos con más de 50 Compañías Aseguradoras y nuestro lema es siempre "si existe se puede asegurar". Tenemos ese lema precisamente porque nos gustan más los trajes a medida. En el ramo empresas somos especialistas ofreciendo a las empresas auditorías de seguros completas, con productos personalizados y planes de ahorro para minimizar al máximo el impacto fiscal.

¿Cuáles son los planes de futuro de la empresa?

Ahora mismo estamos inmersos en un proyecto muy ilusionante que nace con el nombre de Finalin Inversiones. Es un proyecto personal que, con ayuda de todos mis compañeros, nace este 2024 para dar servicio a todos nuestros clientes sobre ahorro y productos de inversión.

Mi padre, trabajador autónomo, se retiró el pasado noviembre después de cuatro décadas de trabajo. Ahora, se enfrenta a la realidad de una pensión que apenas alcanza los 700€. Este ejemplo es precisamente lo que deseamos abordar y transformar. Nos esforzamos por apoyar a nuestros clientes en la construcción de ahorros significativos y estar a su lado en todo momento, independientemente de las circunstancias que enfrenten a lo largo de su vida.

En el horizonte empresarial, ya se atisban movimientos que señalan un cambio en la gestión de las pensiones. Nuestra misión es descubrir la fórmula óptima para minimizar el impacto en autónomos y empresas, aprovechar ventajas fiscales y, simultáneamente, contribuir al bienestar de los trabajadores. Estamos comprometidos en empoderar a nuestros clientes con conocimiento y asesoramiento personalizado, allanando el camino hacia un futuro financiero más sólido y prometedor para todos.

