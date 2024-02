Éxito rotundo en la Convención Anual de SafeBrok en el Acuario de Sevilla

La convención, que se ha convertido en una cita ineludible en el calendario anual de la entidad, contó con la participación destacada de más de una quincena de Gestoras de fondos líderes a nivel internacional, quienes aportaron valiosos conocimientos estratégicos. El equipo comercial y corporativo de SafeBrok en España y Portugal se reunió para intercambiar ideas y establecer directrices clave para el próximo período.

Entre los invitados de honor se encontraban empresas de renombre como Federated Hermes S.G.I.I.C., Liontrust S.G.I.I.C. y Etica SGR. Las Gestoras patrocinadoras oficiales aprovecharon el primer día de la convención para realizar exposiciones sobre sus fondos estrella, compartir conocimientos, perspectivas de mercados y sus estrategias para 2024. Así lo hizo también durante este día la Gestora Lazard S.G.I.I.C.

La jornada del viernes contó con la participación de Gestoras de la talla de Columbia Threadneedle Investments S.G.I.I.C., J. Safra Sarafin S.G.I.I.C., Rothschild & Co S.G.I.I.C. y Paulson Asset Management, quienes intervinieron como patrocinadores "Silver". En un formato de mesa redonda dirigida por la dirección de inversiones de SafeBrok, se abordaron temas de absoluta actualidad no sólo del entorno macro, sino de la nueva era tecnológica aupada por la Inteligencia artificial, chat GPT, etc. Y cómo no, siempre con foco en los factores ESG que han formado parte del ADN de la compañía desde sus inicios.

Además, el viernes también fue testigo de las presentaciones de los invitados "Bronze", entre ellos: Allianz Global Investors S.G.I.I.C., Anta Asset Management S.G.I.I.C., Dunas Capital S.G.I.I.C. y Bellevue S.G.I.I.C., quienes compartieron sus perspectivas y contribuyeron a la dinámica de la convención.

SafeBrok también agradece la participación de sus proveedores estratégicos, Creand Wealth Management y Caser de Grupo Helvetia, destacando su continuo apoyo y compromiso con la compañía. Su presencia reafirma la importancia de este evento para fortalecer vínculos y promover un ambiente de trabajo colaborativo en el sector financiero.

La convención de SafeBrok en el Acuario de Sevilla fue un éxito rotundo, consolidándose como un espacio privilegiado para la discusión de ideas innovadoras y el establecimiento de líneas sólidas para el futuro. La compañía espera con entusiasmo los frutos de las colaboraciones y debates que tuvieron lugar durante estos dos productivos y apasionantes días.

Producido por EcoBrands