Harald Ortner (OVB): "El método tradicional de ahorro basado en guardar dinero en el banco es insuficiente"

OVB Allfinanz es una compañía con más de 50 años de trayectoria en Europa, presente en 16 países y cotizada en la Bolsa de Frankfurt. Desde sus inicios, su actividad principal ha sido el asesoramiento y acompañamiento a particulares en su vida financiera, maximizando su ahorro y diseñando la mejor planificación posible para cada caso particular. Hablamos con Harald Ortner, director general de OVB España.

En el Día Mundal del Ahorro, la pregunta es obligada: ¿Saben ahorrar los españoles?

El español cada vez ahorra mejor. En los 20 años que OVB lleva operando en España, hemos visto una evolución positiva respecto al ahorro. En el pasado era mucho más común tener una visión más cortoplacista, y esto está cambiando, concienciándose de la importancia de tener una estrategia de ahorro a medio y largo plazo.

¿Qué consejos daría a las personas que dudan si comenzar un plan de ahorro a largo plazo o seguir ahorrando de la forma tradicional (acumulando en su cuenta corriente)?

El principal consejo para aquellos que dudan, es considerar el valor del dinero a lo largo del tiempo. La forma de no perder capacidad económica a lo largo del tiempo radica en no mantenerlo en una cuenta corriente, que actualmente no aporta apenas rentabilidad, sino invertirlo en un plan de ahorro y una planificación financiera destinada a la inversión.

¿Cuál debe ser el equilibrio entre ahorro e inversión para un ahorrador medio?

El enfoque que trabajamos en OVB se basa en una planificación financiera en profundidad, que va a tener en cuenta el valor del dinero y el coste de las cosas a lo largo del tiempo, una estrategia que permite a la persona afrontar con más tranquilidad las crisis económicas. Según nuestra experiencia recomendamos, en función del perfil de cada persona, tener ahorrados entre 3 y 6 salarios mensuales, que es el dinero que equivale al tiempo que se tardaría en encontrar un nuevo trabajo en caso de despido.

Este ahorro le dotará de poca rentabilidad, porque lo normal es tenerlo en herramientas muy accesibles, y el resto de la cuota disponible de esa persona debería ir destinada a inversión en herramientas que permitan obtener algo más de rentabilidad o, como mínimo, rentabilidad que supere la inflación. El concepto clave para lograr una gestión financiera sólida y eficiente es la diversificación del ahorro y las inversiones.

¿Por qué es importante la diversificación en las estrategias de ahorro e inversión?

Ante los cambios que experimentan los mercados financieros, desde OVB apostamos por una doble estrategia: la diversificación de las inversiones (geográfica y también sectorial) y una planificación estable y sistemática. La primera, porque reduce los riesgos ante malas coyunturas; la segunda, porque de este modo es posible introducir parte del dinero en los mercados en todo momento, tanto en los ciclos bajistas como en los alcistas.

¿Cómo ha evolucionado en los últimos 20 años la forma en que OVB aborda la planificación financiera y la gestión de inversiones para los particulares?

Debemos tener en cuenta dos aspectos: Por un lado, en un aspecto global, OVB no ha tenido que adaptarse, sino que ha sido el mercado el que ha ido en la dirección que OVB apuntaba en 2002. Como ejemplo: en la primera década del 2000 inculcábamos a nuestros clientes la necesidad de ahorrar para la jubilación, y nos miraban extrañados. No se entendía que hubiera que hacerlo existiendo un sistema público de pensiones. Teníamos una visión de cómo se tenía que cubrir el periodo de la jubilación y, sin embargo, la ciudadanía no veía la necesidad. Actualmente, todo el mundo habla de lo necesario que es ahorrar para la jubilación.

Por otro lado, OVB tiene la obligación de estar en continua evolución para adaptarse e interactuar con los cambios generacionales y del mercado. Los motivos que llevan a un joven de 25 años a planificarse financieramente son distintos de los motivos que tenían por ejemplo nuestros padres con 25 años (ya casados, con varios hijos y una casa en propiedad). Por tanto, acomodamos la planificación a la realidad de cada cliente y su contexto. Nuestro objetivo final es aportar tranquilidad financiera. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma. El concepto de ahorrar para el mañana está en nuestro ADN, independientemente de la generación a la que se pertenezca. Aunque, por suerte, actualmente existe mayor concienciación hacia el ahorro.

¿Cómo ayuda OVB a los particulares a desarrollar planes de ahorro personalizados para alcanzar sus metas financieras?

Ofrecemos un servicio extremadamente personalizado. Analizamos el perfil de nuestro cliente para evaluar su situación actual: ingresos y gastos, evaluamos qué objetivos y qué necesidades quiere afrontar en el presente y en el futuro, y damos mucha importancia a las motivaciones para conseguir sus objetivos. Así, en base a su capacidad del ahorro y de su preferencia a ser más conservador o asumir más riesgos, se configura una planificación a medida. Escuchamos a los clientes y nos adaptamos nosotros a sus deseos.

¿Qué valor aporta a los ciudadanos la consultoría financiera?

En el contexto socioeconómico actual, el papel de la consultoría financiera es más relevante que nunca, dada la inestabilidad existente y la fluctuación continua de los mercados a causa de factores externos de riesgo como la guerra de Ucrania, la inflación o el conflicto en Israel. Es importante contar con un profesional a tu lado para entender cómo nos afectan estos factores.

En España la consultoría financiera aún tiene asociados algunos estigmas que no son ciertos. Por ejemplo, si alguien cuenta con su propio consultor financiero, su entorno tiende a pensar que esa persona cuenta con un poder adquisitivo muy alto. Y esto es un argumento que queremos desmontar desde OVB, pues una buena planificación financiera a medio-largo plazo no requiere de un gran capital, y cualquiera con una mínima capacidad de ahorro mensual puede contar con el servicio de un consultor financiero. Nuestro valor diferencial es que estamos centrados en el ahorro y la inversión, y nuestro asesoramiento se basa en la creación de planificaciones financieras a medida que permitan a nuestros clientes alcanzar sus objetivos sin alterar su tranquilidad financiera.

