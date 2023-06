Santander, un banco conectado con los clientes de forma física y emocional

Fórmula 1, fútbol, balonmano, tenis, etcétera. Rafa Nadal, Carolina Marín, Mireia Belmonte, Miguel Indurain, Javier Gómez Noya, Abel Antón, Martin Fiz,… como embajadores de marca. Representan el más alto nivel deportivo.

Asistimos a alianzas que impulsan la visibilidad global de Grupo Santander, mostrando sus capacidades. La suya es una estrategia de patrocinio deportivo que combina patrocinios globales con locales (en sus diez mercados clave en las regiones de Europa, América del Norte y América del Sur), que se alinea con su misión de ayudar a las personas y las empresas a progresar.

Se busca acercar el deporte popular a la sociedad, como las marchas ciclistas.

Fórmula 1

Muchos son los ejemplos de su respaldo al mundo del deporte. Desde 2022, Santander vuelve a correr junto a la Scuderia Ferrari. Se trata de una nueva etapa alineada a los objetivos actuales de la entidad. Su apuesta por las carreras de la Fórmula 1, que comenzaron en 1959 y son la competición automovilística más prestigiosa del mundo, es un fiel reflejo del compromiso de la entidad para construir un futuro más sostenible en una de las disciplinas con mayor número de seguidores. Ya de 2007 a 2017 inició su incursión en la Fórmula 1, primero con el equipo McLaren, y desde 2010 con el patrocinio de la Scuderia Ferrari.

Desde el año 2022, Santander vuelve a correr junto a la Scuderia Ferrari

Tenis

El rey de la tierra batida, Rafa Nadal, se ha convertido, con su humildad, perseverancia y superación, en un modelo para generaciones de todo el mundo. Sus valores se alinean con los de la entidad y la colaboración con el tenista de Manacor se traduce en un patrocinio global del Grupo. Desde Santander España se realiza la activación de diversos patrocinios derivados de ese patrocinio global. Por ejemplo, es el banco oficial de la Rafa Nadal Academy.

El Rafa Nadal Tour by Santander es el circuito de tenis en distintas sedes en toda España, en el que participan tenistas en formación de las categorías tenistas sub-12, sub-14 y sub-16.

Además, Banco Santander, como parte de sus compromisos sociales, busca ayudar al progreso de las personas, especialmente de aquellas que pertenecen a algún colectivo vulnerable. La Fundación Rafa Nadal tiene como objeto, con el encuentro anual Más que Tenis, promover el deporte como herramienta de integración para las personas con discapacidad intelectual.

Por último, con el patrocinio de las becas Study&Play, se proporcionan las herramientas necesarias para que jóvenes deportistas y estudiantes opten a una subvención por parte de una universidad de Estados Unidos. Están destinadas a jóvenes que practican un deporte con regularidad y plena dedicación, ofreciéndoles la oportunidad de compaginar los entrenamientos y la competición con los estudios, accediendo a las becas que conceden las universidades norteamericanas.

Los patrocinios son una potente herramienta para apoyar el negocio y consolidar la marca

eSports

La compañía ha dado un paso adelante en su estrategia de patrocinios y ha entrado a formar parte del ecosistema global de los eSports. El Grupo ha firmado un acuerdo de varios años para ser el principal patrocinador del Campeonato de Europa de League of Legends (LEC), la Liga Latinoamérica (LLA) y el Campeonato Brasileño de League of Legends CBLOL en Brasil.

League of Legends es uno de los juegos de eSports de mayor éxito, con una de las competiciones más profesionalizadas y con una comunidad de seguidores consolidada. Este acuerdo innovador lleva al banco a asociarse a una comunidad esencialmente joven a la que quiere impulsar, promoviendo valores y atributos de innovación, digitalización y transformación, estratégicos para Santander.

Balonmano

Banco Santander lleva desde hace años con el patrocinio de la Real Federación Española de Balonmano (RFBM). Entre otras cosas, este patrocinio muestra el apoyo del banco al deporte y el talento femeninos (#LasGuerreras).

Fútbol

Santander ha sido el principal patrocinador de LaLiga desde el año 2016 hasta el final de esta temporada, poniéndole su apellido. En estas siete temporadas de alianza se ha construido una relación que ha trascendido el patrocinio oficial de la competición, pues se han impulsado proyectos como LaLiga Promises (fútbol sub-12) o uno de sus proyectos más icónicos, el de LaLiga Genuine Santander, una competición para futbolistas con discapacidad intelectual. Se ha patrocinado asimismo la competición virtual de FIFA 23.

Por otro lado, desde 2018 a 2021, el Grupo ha apostado por la UEFA Champions League, la competición de clubes de fútbol más prestigiosa del mundo, consolidando su vinculación con este deporte tras diez años patrocinando la principal competición de fútbol de Latinoamérica, la CONMEBOL Libertadores, y en España LaLiga Santander, ya citada.

Otros deportes

La estrategia de patrocinio deportivo en España tiene la meta de acercar el deporte popular a la sociedad y fomentar el desarrollo de una vida sana. En ese sentido, Santander patrocina carreras populares running, marchas ciclistas, torneos de pádel y golf o campus deportivos infantiles.

Corre por el Niño, el circuito de carreras de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la media maratón de Santander o Mérida, la nocturna de Toledo, el Gran Fondo Internacional Marcha de Valencia By Santander, la Lebaniega, el torneo de Pádel Solidario Aladina son algunas muestras de ello, junto a los campus infantiles Vicente Del Bosque Academy by Santander, Pau Gasol Academy by Santander, Campus Iker Casillas, Campus Xavi Hernández o el Campus José Manuel Calderón.

El Santander Golf Tour es el único circuito femenino para golfistas profesionales en España.

También, colabora en muchas de las iniciativas que la Gasol Foundation realiza, fomentando el deporte y la buena alimentación en el entono infantil.

En su compromiso con el deporte femenino, Banco Santander apoya la Carrera de la Mujer, el Santander Golf Tour (único circuito femenino para golfistas profesionales en España), las #Guerreras o deportistas como Mireia Belmonte o Carolina Marín.

Perspectiva aérea de la Carrera de la Mujer, en la que se ve el reconocido lazo rosa.

Otras iniciativas

Tampoco se olvida de la sostenibilidad. Posee desde 2020 la condición exclusiva de Socio Global de la Estrategia de Sostenibilidad del Comité Olímpico Español, en virtud de un acuerdo conjunto por el que se realizan múltiples colaboraciones entre ambas entidades con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021 y ahora de París 2024.

Desde 2021, Banco Santander apoya y potencia la labor de sostenibilidad de Ángel León, precursor, investigador y pionero de un uso sostenible de los recursos marinos, por medio de MAR by Santander, su Laboratorio de Investigación Marina, que es el eje fundamental de este acuerdo. No es el "simple" patrocinio de un chef, sino el apoyo a la investigación del aprovechamiento sostenible de los recursos del mar y la investigación del superalimento sostenible del futuro.

Santander patrocina carreras populares running y maratones.

Una combinación perfecta

Con todo, su compromiso con la sociedad aporta al Grupo, a través de los patrocinios globales, notoriedad y una gran visibilidad de marca internacional, así como solidez y fortaleza en todo el mundo. Los patrocinios locales le permiten conectar con los clientes de forma física y emocional en cada país. Incrementa la vinculación emocional con todos sus públicos.

De esta manera, Santander colabora con múltiples deportes populares en sus mercados de Europa y América. El éxito a través de la planificación, el esfuerzo, la superación personal o el trabajo en equipo son valores que comparte con ellos. También apuesta por la cultura y el entretenimiento (arte, teatro, música, gastronomía, etcétera) como, por ejemplo, las Santander Cycles en Reino Unido o los patrocinios de eventos de gastronomía y moda en Brasil.

El triatleta Javier Gómez Noya.