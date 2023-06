Javier Goyeneche (EcoAlf): "En moda lo más sostenible era no seguir utilizando recursos del planeta, y el reciclaje era una opción"

La sostenibilidad marca las acciones de todas las industrias y la moda no iba a ser menos. El modelo textil de la moda rápida, grandes producciones, tendencias cambiantes o alta rotación de colecciones tiene un gran impacto en el medio ambiente, provocando que millones de prendas vayan al vertedero cada año. La moda trabaja por ser un sector implicado en los avances hacia la economía circular, con una sociedad cada vez más concienciada con el planeta.

Ante esta situación se fortalece el concepto de moda sostenible, que aboga por la reducción de los recursos necesarios para la producción y la reutilización de los mismos en prendas de vestir y complementos que cumplan criterios de sostenibilidad ambiental.

Javier Goyeneche, fundador de EcoAlf, destaca la necesidad de la moda sostenible, ya que cada acción que acometemos "tiene un impacto". Se trata de la tercera dentro de un ciclo de charlas inspiracionales iniciadas por elEconomista.es, en colaboración con la Corporación Vía Ágora, con el objetivo de dar a conocer a las personas más influyentes del panorama nacional en diferentes disciplinas.

En moda "me pareció que lo más sostenible era no seguir utilizando recursos del planeta y, por lo tanto, el reciclaje era una opción", señala Goyeneche, para ello había que ser capaces de "crear esa nueva generación de productos reciclados con la misma calidad y diseño que los mejores no reciclados".

Durante su discurso, Goyeneche destaca el impacto que dejan nuestras acciones en el mundo. En el caso del algodón "es muy intensivo en agua, una camiseta normal de algodón se lleva 1.800 litros. Quemamos bosques para plantar algodón. Esto no es posible. No va a haber suficientes bosques en 2050, no va a haber suficiente agua y no va a haber suficientes vertederos. Estamos ante un gran problema", resalta.

Los comienzos de la actividad de EcoAlf, como es habitual, no fueron fáciles. Y es que en el año 2009 la sostenibilidad no estaba tan presente en la población como hoy en día, "era un concepto poco ligado al diseño y la calidad", añade el fundador de la firma. En su salida al mercado, Goyeneche no encontró los tejidos reciclados deseados para sus prendas, lo que le llevó a viajar por el mundo durante tres años intentando buscar las alianzas para conseguir su objetivo. Hasta la actualidad, EcoAlf ha desarrollado más de 650 tejidos reciclando diferentes productos.

Con la vocación de seguir reciclando, "hemos lanzado la primera colección de algodón 100% reciclado, con más de 2 billones de litros de agua ahorrados. El 78% de nuestra colección está preparada para ser circular". En 2014 comenzó su proyecto a nivel mundial Upcycling the Oceans, que lucha contra la basura marina con la ayuda del sector pesquero. A día de hoy se trabaja con casi 6.500 pescadores y el proyecto está presente en 78 puertos del Mediterráneo. "El 68% de todo lo que sacamos del océano somos capaces de reciclarlo y meterlo de nuevo en el sistema", apunta.

De este modo, el fundador de la marca incide en cómo hacemos las cosas y cuál es la huella que dejamos en el mundo: "Nos tenemos que plantear que las cosas se tienen que empezar a hacer de forma diferente".

REALIZADO POR ECOBRANDS

Este contenido ha sido elaborado por EcoBrands, unidad de Branded Content de elEconomista.es, en colaboración con Corporación Vía Ágora.