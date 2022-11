Energías renovables: una industria 'marca España'

El mundo está viviendo una importante crisis energética y la situación en Ucrania ha puesto de manifiesto la importancia de mejorar su dependencia energética. España, por ejemplo, tiene una dependencia exterior de, aproximadamente, un 74% del total. Unos datos que sitúan a nuestro país como uno de los más dependientes energéticamente de Europa y muy lejos de la media de la UE, que se sitúa en el 53%.

En este contexto, las energías renovables son fundamentales para minimizar los riesgos y poder abordar los retos que plantea la situación actual del mercado energético global. Tienen un importante papel como fuente de energía limpia para los consumidores, impulsando la lucha contra el cambio climático. Y, también, como contenedor frente a la situación geopolítica internacional que ha generado una elevada volatilidad en los mercados de materias primas fósiles.

Sin embargo, es primordial seguir avanzando en materia de concienciación y sensibilización de la población, no solo en torno a los beneficios medioambientales, sino también destacando el positivo impacto socioeconómico que generan. Tal y como explica Juan Gabriel Corral, director de la División de Comunicación Corporativa y de Asuntos Públicos de Evercom y responsable de CommsEnergy: "Las energías renovables son una industria que atrae inversiones y genera empleo. Sin embargo, todavía falta camino por recorrer para reputar al sector como una gran industria nacional. En este contexto, la comunicación es fundamental no solo para reputar a las compañías del sector energético, sino para generar imagen de marca a favor de toda esta industria que es fundamental para la transición energética y que tiene el potencial de situar a España como un líder mundial en energías renovables".

Oportunidad de liderazgo

Dentro de la compleja situación global, España tiene una excelente oportunidad y un enorme potencial para convertirse en líder mundial en energías renovables. Nuestro país cuenta con un clima y una geografía que facilitan el uso de recursos naturales autóctonos para la generación de energías limpias, como es el caso del viento y el sol. De hecho, España se sitúa como el segundo país europeo que más energía eléctrica generó en 2021 a partir de plantas eólicas y solares, solo por detrás de Alemania, según los datos de ENTSO-E. En concreto, el año pasado, gracias al sol y al viento, se produjeron en España más de 86 teravatios hora (TWh) de energía limpia, según los datos del Informe de Energía Renovables, elaborado por Red Eléctrica.

Cabe destacar que la industria española de fabricación de componentes tiene un gran prestigio internacional y es una potencia a nivel mundial. "Si hablamos de energía fotovoltaica, España tiene la capacidad de producir el 65% de los componentes necesarios para desarrollar un proyecto fotovoltaico. Este año, por primera vez en la historia, hemos exportado más componentes fotovoltaicos que vino y aceite. Son datos muy buenos, y en el sector tenemos el gran reto de comunicar esa Marca España de la industria de energías renovables", indica Cristina Moreno, directora de Comunicación de UNEF.

Los datos son también muy positivos si nos fijamos en el sector de la eólica, ya que en España hay capacidad para fabricar el 90% de los componentes necesarios para la construcción de un parque eólico.

"En España, el sector de las energías renovables no está tan reconocido por el público general como otras industrias, como la alimentaria, la del transporte o la del turismo. Hoy por hoy, el sector español de las energías renovables tiene muy buen nombre fuera de nuestro país. Muchas empresas españolas han abierto camino en otras regiones, como en Latinoamérica, y están ayudando a desarrollar el panorama de las energías renovables en otros países", indica Lidia Curto, directora de Comunicación y RRII de Ingenostrum.

Para mantener esta competitividad y no perder la oportunidad de liderar el mercado internacional de energías renovables, es necesario plantear el desarrollo de estas tecnologías como un proyecto de país y hacer Marca España. Es fundamental transmitir al público que se trata de una industria que beneficia a la economía doméstica y potencia el desarrollo de compañías nacionales. En contraposición, "el sector de las energías renovables, como tal, no hace una labor de comunicación conjunta, y eso hace que no exista una percepción común de la sociedad en torno a la industria de las energías renovables, a diferencia de lo que sucede en otros sectores como el del automóvil. Además, también hay un problema en lo relativo a las tramitaciones, ya que no hay recursos para tramitar todos los proyectos que se están presentando y, debido a ello, los proyectos tardan mucho en desarrollarse", recalca Tobias Greiling, CEO de Ansasol.

En la lucha contra el cambio climático, "la transición energética es un proceso clave para la descarbonización de nuestra economía, y son muchas las empresas que se están volcando para acelerar la integración de las energías renovables en el mix energético. La industria de las energías renovables es una industria comprometida y con un impacto socioeconómico muy positivo en nuestro país, por lo que es importante impulsar su reputación a través de la comunicación", destaca Corral, director de la División de Comunicación Corporativa y de Asuntos Públicos de Evercom y responsable de CommsEnergy.

REALIZADO POR ECOBRANDS

Este contenido ha sido elaborado por EcoBrands, unidad de Branded Content de elEconomista.es