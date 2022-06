La biopsia líquida cambia el paradigma de la diagnosis temprana del cáncer

Este innovador sistema de diagnosis se plantea como un enorme avance en los procesos de diagnóstico y servirá para llevar a cabo una detección más rápida y precisa del cáncer en su fase inicial, en una amplia gama de tipos de cáncer a través de un simple análisis de sangre. Según el informe Making earlier cancer detection a routine part of medical care: First quarter 2022 earnings call, elaborado por Exact Science, con los métodos existentes sólo se puede detectar un 25% de los cánceres a través de cribado, y el 75% restante se detecta una vez aparecen los síntomas y el tumor se encuentra en una fase más avanzada. Este sistema de diagnóstico puede ser especialmente beneficioso para detectar cánceres que, actualmente, no cuentan con métodos de detección por cribado, probados y fiables, y necesitan de invasivas biopsias de tejido.

Gracias al aumento de los ensayos clínicos de última fase y a la buena adopción comercial de esta metodología, la tecnología de biopsia líquida contará con la validación del sector y más empresas estarán interesada en entrar en este mercado. Además, el nivel de precisión de las pruebas y la facilidad de comprensión de los resultados serán dos de los principales aspectos que determinarán el éxito de las empresas, o tecnologías, que decidan adentrarse en este mundo, según comentan los expertos del Global X GNOM Genomics & Biotechnology UCITS ETF, el fondo de inversión cotizado (ETF) especializado en la inversión en aquellas empresas que generan ingresos por negocios relacionados con la genómica (edición de genes, secuenciación genómica, desarrollo y pruebas de medicina/terapias genéticas).

Crecimiento del mercado

Los especialistas de Global X también recalcan que las empresas que más oportunidades tendrán de adoptar esta tecnología van a ser aquellas que ya cuenten en la actualidad con una cartera con diversas opciones de diagnóstico y para cada fase de todo el proceso, desde el diagnóstico precoz hasta la remisión del tumor. Asimismo, subrayan la importancia de contar con opciones de diagnosis basadas en tejidos y fluidos para impulsar la adopción de la biopsia líquida a largo plazo, y que ayudará en la validación final de este nuevo enfoque de diagnóstico. Además, los analistas remarcan que contar con una amplia gama de pruebas ayudará a las empresas a tener un mayor reembolso y, en consecuencia, reducir el costo de operación para hacer esta esta tecnología más accesible, beneficiando a un mayor número de pacientes.

En este aspecto, el fondo Global X GNOM Genomics & Biotechnology UCITS ETF, ofrece la oportunidad de invertir en un mercado con un alto potencial de crecimiento. Concretamente, la secuenciación genómica y las medicinas y terapias genéticas están transformando la atención médica tal y como la conocemos actualmente. El mayor crecimiento se está observando en áreas clave que cuentan con una fuerte demanda en el mercado, como el desarrollo de fármacos y la medicina de precisión. Por otro lado, la reducción en los costes también aumenta el atractivo del sector, ya que la secuenciación genómica ha pasado de costar 100 millones de dólares en 2002 a poco más de 1.000 dólares en 2020. Además, este ETF brinda una exposición global con la oportunidad de llevar a cabo inversiones en áreas emergentes dentro del sector de la atención médica en la intersección entre la ciencia y la tecnología.

La tecnología de la biopsia líquida está a empezando a posicionarse como una alternativa real para la detección de tumores en fase temprana frente a las herramientas de detección de cáncer tradicionales. El sector está sufriendo un fuerte impulso a medida que las compañías tecnológicas están empezando a ampliar su cartera de servicios de diagnóstico y las empresas asentadas ya en el sector sanitario comienzan a aumentar su interés por esta metodología. De hecho, ya ha habido grandes movimientos dentro del sector que muestran el gran potencial de crecimiento de la biopsia líquida. Como, por ejemplo, la adquisición de Thrive Earlier Detection, empresa centrada en la incorporación de la detección precoz del cáncer en la atención médica habitual, por parte de Exact, una de las empresas referentes en el diagnóstico molecular especializada en la detección de cánceres en etapa temprana, por un valor de 2.150 millones de dólares. O la readquisició, por valor de 8.000 millones de dólares, de la compañía biotecnológica Grail por parte de Illumina, que desarrolla, fabrica y comercializa sistemas integrados para el análisis de variación genética y función biológica; o la reciente compra por valor de 550 millones de Resolution Sciences, empresa especializada en análisis orgánicos químicos, por parte de Agilent, encargada del desarrollo y fabricación de instrumentación analítica.

Según los analistas del Global X GNOM Genomics & Biotechnology UCITS ETF estos avances pueden suponer un acelerador en la investigación de la biopsia líquida y cambiar el panorama oncológico a medida que los pacientes y los proveedores de servicios sanitarios empiecen a experimentar sus beneficios.

