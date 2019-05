WhatsApp y Twitter provocan un conato de pánico bancario en Londres y mete en problemas a Metro Bank

Uno de los bancos más populares de Reino Unido está sufriendo una ola de rumores en redes sociales sobre su situación financiera durante el fin de semana. Los clientes de algunas sucursales han hecho largas colas para retirar efectivo y abrir sus cajas fuertes. La entidad, Metro Bank, se encuentra en mitad de una ampliación de capital de 350 millones de libras tras reconocer a principio de año problemas bancarios. Desde entonces las acciones se han desplomado un 65% y hoy han cerrado con un descenso del 9%.

La confianza es lo que mantiene en pie a los bancos. Sin ella, los bancos están desprotegidos ante el miedo de sus clientes e inversores terminando con ellos. A este problema se enfrenta Metro Bank, uno de las entidades más populares de Reino Unido, que nació de los escombros de la última crisis bancaria y que se ha hecho hueco en el mercado con una agresiva oferta comercial. Durante el fin de semana, han circulado por redes sociales, principalmente WhatsApp y Twitter, imágenes de colas de clientes en varias sucursales de Londres haciendo cola para retirar el dinero de sus cuentas. Metro Bank es el único banco que abre sus oficinas en festivos.

Una sucursal en Harrow al noroeste de Londres el lunes tenía colas de aproximadamente 40 personas al mediodía, y los clientes esperaban alrededor de 30 minutos para acceder a sus cajas de seguridad. Algunos dijeron que querían vaciar sus cajas, donde almacenaban artículos como el oro familiar, informa The Guardian.

Es la consecuencia del bombardeo de cadenas de mensajes entre los clientes del banco en los últimos días denunciando los problemas de solvencia de la entidad. Como todos los rumores tienen una pequeña carga de veracidad. Metro Bank no pasa por su mejor momento. A principio de año, la entidad reconoció que las autoridades habían detectado problemas contables de 900 millones de libras en su balance al no asignar correctamente las provisiones en el crédito hipotecario.

La situación cogió por sorpresa a los inversores provocando una venta masiva de acciones. El banco intentó templar los ánimos anunciando una ampliación de capital de 350 millones de libras y aplazando sus planes de crecimiento. Desde entonces las acciones acumulan una caída de más del 60% y hoy han vuelto a marcar un nuevo mínimo histórico al descender un 9%, en mitad de la espiral de rumores.

Metro Bank se ha pasado todo el fin de semana intentando convencer a los clientes de que mantiene una sólida base financiera e intentando frenar los rumores. La entidad se ha visto obligada a emitir un comunicado denunciando que estaban recibiendo "falsos rumores" y que la mayoría de clientes estaban interesados en sus cajas de seguridad, sin retirar efectivo de sus cuentas. Metro Bank teme a que una crisis de liquidez termine perjudicando aún más a la entidad. Ha empezado a rodar el círculo vicioso de que las noticias negativas contagian a los inversores, y el miedo de los inversores se lo trasladan a los clientes.

Hi Lewis. No need to be concerned. We're a profitable bank, rated no.1 for personal current account service & committed to serving our 1.7m customer accounts. We issued our Q1 financial results earlier this month and have had a solid start to the year. @MetroBank_Help