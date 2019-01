Rodrigo Rato: "El rescate de Bankia fue una intervención política"

El interrogatorio al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en el juicio por la salida a bolsa de la entidad continuó hoy por segundo día consecutivo. El exbanquero aseguró a preguntas de la fiscal Anticorrupción, Carmen Launa, que el rescate de Bankia fue una intervención política. Concretamente, Rato se refirió a la inyección de 10.000 millones de euros que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) realizó a Bankia en mayo de 2012 y provocó la caída en bolsa del precio de la acción. Esta operación supuso la salida de Rato de la presidencia de Bankia. "A mí me echó el presidente del Gobierno", ha recalcado el acusado al respecto.

El exbanquero defendió que el equipo directivo de la entidad confiaba en el recorrido de la acción. "Yo creía que tenía recorrido. Pero además, las famosas agencias de rating le dieron a Bankia grado de inversión nada más salir a bolsa, que no sé si en la actualidad el banco lo ha conseguido todavía. Y por eso salimos a bolsa, pero el mercado cambia, explicó".

Rato defendió de este modo por qué se sacó al parqué el 55% de Bankia. Además, aseguró que el Banco de España nunca se pronunció sobre el precio de la acción de su estreno bursátil y sólo requirió que la salida a bolsa se hiciera antes de septiembre de 2011.

Bankia salió a bolsa en julio de 2011 con un precio por acción de 3,75 euros y logró captar una financiación de 3.092 millones de euros. Tras la ayuda del Frob, con la consecuente caída del valor en bolsa del banco, el Estado decidió nacionalizar la entidad, que finalmente necesitó un rescate de dinero público de más de 23.000 millones de euros. A inicios de 2013, Bankia fue excluida del Ibex 35 y no volvió a cotizar hasta un año después.

Rato aseguró que todo el equipo confiaba en la buena evolución que iba a tener Bankia y buscaban arañar el 10% del mercado de banca-seguros a sus competidores.

Por otro lado, el exbanquero aseguró que la alternativa a la salida a bolsa era la compra de parte de la entidad por un inversor privado. No obstante, Rato aseguró que si hubiera habido una oferta, la hubieran pensado. "Pero no se acercó nadie a nosotros con una operación que no fuera la salida a bolsa", dijo.