Openbank supera los 300.000 clientes en México en solo seis meses

Openbank crece a pasos acelerados en México. El banco digital del grupo Santander ha superado los 300.000 clientes en el mercado azteca en los apenas seis meses transcurridos desde que arrancó operativa a finales del pasado ejercicio con una cuenta que retribuye el ahorro con hasta el 12,5% de rentabilidad.

Desde su desembarco ha captado más de 230 millones de euros en recursos de clientes y ha procesado más de 1,3 millones de transacciones al tiempo que va enriqueciendo de manera progresiva el catálogo de productos, informó este martes la entidad.

"Estamos afianzando nuestro arraigo en el país, muy contentos con los resultados y confiamos en consolidarnos como el mejor banco dicho por nuestros clientes", explicó en un comunicado Felipe García Ascencio, director general del grupo en México. El banco deslizó que el banco "ha superado los objetivos" formulados con su desembarco en un país "estratégico" para el grupo.

Openbank estrenó operativa en noviembre del pasado año con la apertura de su web y app, ofreciendo una cuenta de ahorro que renta hasta un 12,5% para el ahorro depositado al año y lleva asociada tarjetas de crédito y débito, el uso de cajeros y transferencias. Como es habitual en sus lanzamientos en los diferentes países, el banco arranco dando acceso a los clientes que se habían apuntado en una lista de espera y posteriormente abrió el servicio al resto de usuarios interesados.

En la estrategia de ir completando el catálogo ha ampliado el porfolio con varias coberturas sobre las compras online. Ofrece un seguro que protege las compras digitales frente a robo o daño accidental durante los 30 días posteriores a su adquisición, y una protección de precio en compras online que garantiza el consumidor un reembolso si su precio baja en los 30 días siguientes a su adquisición.

La entidad ha reforzado en paralelo sus funcionalidades y activado Google Wallet para facilitar a clientes el pago vía tarjetas desde el móvil, ha incorporado las transferencias inmediatas y permite monitorizar los gastos en tiempo real.

El mercado mexicano figuran entre los prioritarios para el grupo y cuenta con gran penetración de la banca digital. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 6 de cada 10 mexicanos ya utilizan servicios financieros digitales y Openbank resalta el elevado uso alcanzado con sus clientes, al haber procesado más de 1,3 millones de transacciones en apenas seis meses.