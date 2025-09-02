BBVA se alía con SAP para automatizar operaciones financieras de empresas

BBVA y la empresa alemana SAP, especializada en el diseño de productos informáticos para la gestión empresarial, han firmado una alianza para integrar la solución SAP Multibank Connectivity en los servicios bancarios del grupo vasco. El acuerdo estará vigente en todos los países donde BBVA tiene presencia: España, México, Turquía, Estados Unidos y América del Sur, entre otros.

A través del ecosistema BBVA Pivot, plataforma que simplifica la gestión de tesorería para empresas, el grupo presidido por Carlos Torres conectará los servicios de sus clientes de banca corporativa, empresas e instituciones y pymes -incluida la gestión de pagos, cobros o working capital, entre otros- con los sistemas de gestión empresarial de SAP.

Esta alianza facilitará una gestión centralizada de las transacciones financieras, automatizando procesos bancarios clave y reduciendo los tiempos de integración considerablemente, según apuntan fuentes del banco. "Queremos simplificar el acceso a nuestros servicios y soluciones, integrándonos en sus procesos de una forma más fluida e intuitiva", apunta David Arias, responsable global de Propuesta de Valor de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA.

Entre los principales beneficios de esta incorporación se encuentra la automatización de pagos y conciliación bancaria, un proceso contable que tiene el propósito de asegurar que los saldos y las transacciones registradas en los libros empresariales coinciden con los datos proporcionados por el banco. De esa forma, contribuye a reducir tanto errores como fraudes asociados a la gestión manual de estos procesos.

Desde BBVA señalan que, al consolidar las transacciones en un sistema centralizado, se refuerza el cumplimiento de las normativas bancarias internacionales en las operaciones globales y se reducen los riesgos regulatorios, sea la operativa local o internacional. Asimismo, las empresas obtienen mayor visibilidad en tiempo real sobre el estado de los pagos y las posiciones de tesorería, lo que facilitará la toma de decisiones financieras basadas en datos, además de reducir los costes. Las soluciones de gestión empresarial de SAP se encuentran en miles de organizaciones en todo el mundo: el 87% del comercio mundial pasa por sus sistemas.

No es la primera alianza que BBVA sella con la firma alemana. El pasado noviembre, cerró un acuerdo con SAP Concur para la implantación de su solución para digitalizar y simplificar los procesos de gastos y viajes corporativos para empleados. En cambio, el acuerdo que se anuncia hoy es para los clientes corporativos del grupo. El negocio de Empresas de BBVA es precisamente una de las seis grandes prioridades y palanca clave para crear valor en el nuevo ciclo estratégico 2025-2029 de la entidad financiera.