Goldman Sachs recorta al 1,4% su participación en Sabadell

Goldman Sachs ha recortado al 1,490% su participación en Banco Sabadell, desde el 2,879% que mantenía desde el pasado 2 de abril, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad estadounidense poseía esta participación prácticamente a través de acciones (2,855%), mientras que solo un 0,024% era mediante instrumentos financieros.

Ahora, su posición se divide en un 0,735% a través de acciones y un 0,755% mediante instrumentos financieros. En total posee unos 78,8 millones de títulos que, al precio al que cotiza actualmente Sabadell de unos 3,22 euros, tienen un valor de 253,7 millones de euros. Goldman Sachs, asesor de Sabadell contra la opa de BBVA, realizó este recorte el pasado 26 de agosto, el último día para percibir el dividendo de 0,07 euros por acción que Sabadell repartió ayer entre sus accionistas.

Estos movimientos se producen, además, en un contexto marcado por la operación que BBVA quiere lanzar sobre Sabadell. Está previsto que a principios de septiembre el banco presidido por Carlos Torres presente el folleto de la opa y dé comienzo a la oferta.

Por otro lado, también BlackRock ha recortado ligeramente su participación en Sabadell del 6,855% al 6,687%, aunque se mantiene como el mayor accionista de la entidad catalana. En este caso, el gestor estadounidense posee 353,6 millones de acciones por un valor de 1.138 millones de euros.

La aseguradora Zurich, que cuenta con una participación del 4,7%, lleva todo el mes de agosto sin anunciar cambios después de incrementar progresivamente su cuota en las semanas anteriores.