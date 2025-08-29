CaixaBank lanza el pago fraccionado en las compras online con Apple Pay

CaixaBank pone sobre la mesa un nuevo servicio de pago orientado a dar más flexibilidad financiera a sus clientes. El banco catalán ya permite fraccionar pagos digitales hechos con Apple Pay, tanto de forma online como a través de la aplicación. Es la primera entidad en lanzar en España este servicio, que está disponible para los clientes de MyCard y de tarjetas de crédito emitidas por el banco.

Para utilizar esta funcionalidad, accesible en iPhone y en iPad, los clientes tienen que añadir su tarjeta de CaixaBank compatible con el servicio a Apple Wallet, si aún no lo han hecho. Al realizar pagos online con Apple Pay, el cliente debe seleccionar la tarjeta para la operación y, a continuación, elegir la opción "Pagar después" para visualizar sus opciones de fraccionamiento de la compra efectuada. Es posible financiar la compra en plazos que van desde los 2 hasta los 12 meses, según las condiciones de la tarjeta utilizada.

Al igual que con todas las compras hechas mediante Apple Pay, cuando un usuario fracciona sus pagos con CaixaBank, Apple no retiene ninguna información del usuario que esté relacionada con la transacción, según detallan fuentes del banco.

Este proyecto se suma a otras iniciativas lanzadas recientemente por CaixaBank en los servicios de pago, como la solución Tap to Pay en iPhone de Apple para que los comercios en España puedan aceptar pagos contactless utilizando solo un iPhone, sin necesidad de ningún dispositivo o terminal de pago adicional.

Además, desde 2022 la entidad ofrece opciones de Buy Now Pay Later (compra ahora, paga después) a través de su app móvil, que se pueden activar tanto antes como después de la operación de compra.

La filial de CaixaBank Payments & Consumer, la entidad especializada del grupo en financiación al consumo y medios de pago, es líder en el pago con tarjeta en el mercado ibérico, con un parque de más de 34 millones de unidades de tarjetas, más de 16 millones de clientes y una cuota por facturación en compras del 31%. En cuanto a crédito vivo, cuenta en el mercado ibérico con una cartera de 12.900 millones de euros.

Los clientes de CaixaBank realizaron 100,7 millones de operaciones con el pago móvil el pasado junio, lo que supone un aumento del 34,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. Durante los últimos 12 meses, el número de clientes de pago móvil de la entidad ha crecido un 15,3%, hasta alcanzar los 4,85 millones.