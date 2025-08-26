Fiatc gana 14,3 millones y se aproxima a los 1.000 millones de facturación

La mutua aseguradora Fiatc cerró el pasado ejercicio con un beneficio neto consolidado de 14,3 millones de euros, un 47% más que en 2023, cuando el grupo registró unas ganancias de 9,7 millones. Asimismo, la compañía que preside Joan Castells generó un negocio de 933,4 millones por sus primas, lo que supone un crecimiento anual del 8,95%. Esta magnitud sitúa a Fiatc "entre las 20 primeras entidades de seguros de no vida en España y como la segunda mutua de seguros", según el informe anual de la compañía correspondiente al ejercicio 2024. La entidad también presta servicios aunque de forma residual en Andorra.

De este volumen de facturación, corresponde a primas por seguros de no vida el 70,22%, con un importe de 655,4 millones de euros y un crecimiento del 12,80%, y a primas por seguros de vida el 29,78% con un importe de 278 millones y un crecimiento del 0,81%. La composición de cartera por grupos de ramos evolucionó con un incremento en automóviles (2,98 puntos) y multirriesgos (0,28 puntos), a la vez que se contabilizó una disminución en vida (2,40 puntos), salud (0,40 puntos) y diversos (0,46 puntos).

La categoría de autos presentó un importante incremento de negocio así como una mejora de la siniestralidad. "En este grupo, el incremento del negocio en 2024, al igual que en el ejercicio anterior, viene motivado por dos circunstancias: la aplicación de ajustes importantes en primas de particulares y de aquellas flotas con ratio siniestral superior a lo esperado y el crecimiento del negocio de flotas. La siniestralidad se ha reducido en más de 9 puntos, consecuencia de una disminución del coste medio por siniestro y de las medidas correctoras tanto en cartera como en nueva producción", señala el informe.

Todas estas cifras son robustas si se tiene en cuenta el escenario macro del sector a nivel nacional, como recoge el documento."El negocio asegurador en España registró en el ejercicio 2024, según estimaciones de ICEA, un volumen de primas de 75.146 millones de euros, con un decrecimiento del 1,58%. Las primas del ramo de vida se situaron en 28.796 millones de euros, con un decrecimiento del 13,68%, y las primas de los ramos de no vida en 46.350 millones de euros, con un crecimiento del 7,82%".

Otros negocios

Pese a que el negocio fundamental e histórico de Fiatc es la contratación de pólizas, la firma también desarrolla actividades en otros ámbitos que elevan su giro total hasta los 961 millones de euros, un avance del 8,39% respecto al curso anterior. Así, cuenta con Clínica Diagonal en Esplugues de Llobregat (Barcelona) como centro exclusivo para sus asegurados y con prestaciones avanzadas de salud. Adicionalmente, posee otros cuatro espacios para visitas y pruebas médicas: Centro Médico Córcega (Barcelona), Centro Médico Tarradellas (Barcelona), Centro Médico Vilanova i la Geltrú y Centro Médico Ipresa (Donosti, Guipúzcoa). En conjunto, su negocio de atención sanitaria reportó 35,5 millones al grupo en 2024.

La otra pata de Fiatc son las residencias para personas mayores, impulsadas a través de la filial Inverfiatc. En el curso anterior, esta actividad facturó 14,7 millones de euros.

Este año, la compañía ha inaugurado dos geriátricos en Cataluña: Mirador de Gràcia, que ha supuesto un desembolso de 18,5 millones de euros, y Mollet La Farinera, con una inversión de 16 millones. El resto del porfolio se completa con Blau Almeda (Cornellà de Llobregat), Cugat Natura (Sant Cugat del Vallès), Masies de Mollet – Can Flequer (Mollet del Vallès) y CRAL Sant Just (Sant Just Desvern).

Como avanzó elEconomista.es, el grupo prevé invertir 72,3 millones de euros en los próximos cinco años para abrir cuatro nuevas residencias en Barcelona, Viladecans, Alicante y Elche —estos dos últimos centros serán los primeros de la organización fuera de Cataluña—. La de Alicante será la primera apertura, que se producirá en el último trimestre de 2025. Cuando finalice esta fase de expansión, la entidad pasará a gestionar 1.352 plazas residenciales y 325 plazas de día.

Por otro lado, el año pasado la mutua aumentó sus fondos propios en 29,13 millones de euros.

Según los estados de información no financiera consolidados, Fiatc posee 44 oficinas, cinco centros de salud (una clínica y cuatro centros médicos), cuatro residencias y un edificio de apartamentos tutelados. Su red de distribución de mediadores de seguros abarca a 4.920 profesionales entre España y Andorra. A cierre del ejercicio 2024, el grupo asegurador empleaba a 1.660 trabajadores.